Germania, esperti respingono il progetto di Habeck per il mercato elettrico del futuro

Il ministero federale dell’Economia, guidato dal verde Robert Habeck, incontra riserve tra gli esperti riguardo ai suoi progetti per il mercato elettrico del futuro. I think tank Epico e Aurora Energy Research respingono il modello preferito dal dipartimento economico per un cosiddetto meccanismo di capacità. Lo riporta l’Handelsblatt, in un articolo di analisi pubblicato nell’edizione online.

I meccanismi di capacità sono modelli che premiano le aziende elettriche con la capacità delle centrali elettriche, illustra il quotidiano economico, al contrario, nel cosiddetto mercato della sola Energia, i produttori di Energia generano entrate esclusivamente in base alla quantità di Energia effettivamente consegnata. Gli esperti di Epico e Aurora mettono ora in guardia dal modello preferito dal ministero. In un’analisi, che il quotidiano di Düsseldorf ha potuto visionare in anteprima, scrivono testualmente: “Si tratta di un modello che non è mai stato testato e quindi comporta dei rischi“.

