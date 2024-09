Giappone, ricostruite le dinamiche del terremoto della penisola di Noto: focus sulle scosse premonitrici

MeteoWeb

Ricostruire le dinamiche del disastroso terremoto di Noto che ha colpito il Giappone a gennaio con un’intensità di magnitudo 7.6. Questo l’obiettivo di uno studio guidato dal Georgia Institute of Technology e pubblicato su Earthquake Research Advances. Lo studio rivela che il terremoto di magnitudo M 7.6, che ha colpito la penisola di Noto in Giappone il 1 gennaio 2024, è stato preceduto da una serie di scosse premonitrici tra cui tre eventi significativi (M 5.5, M 4.6 e M 5.9). Queste scosse premonitrici si sono verificate solo pochi secondi o minuti prima della scossa principale. L’ultima scossa premonitrice degna di nota (M 5.9) si è verificata appena 14 secondi prima della scossa principale, sebbene altri studi abbiano considerato questa scossa premonitrice come la rottura iniziale della scossa principale M 7.6.

Questo raggruppamento di scosse premonitrici sottolinea un complesso cambiamento di comportamento dalle attività simili a sciami a lungo termine alle attività di scosse premonitrici simili a scoppi subito prima della scossa principale. La retroproiezione telesismica ad alta frequenza delle onde P dalla scossa principale, condotta dal coautore Dun Wang presso la Chinese University of Geosciences di Wuhan, rivela un prolungato processo di rottura iniziale della durata di circa 25 secondi prima di propagarsi verso l’esterno bilateralmente. Questo lento processo di rottura iniziale, che si verifica vicino alla precedente regione dello sciame, riflette probabilmente una complicata relazione tra la rottura dinamica del terremoto e i flussi di fluidi lungo più faglie subparallele.

Il dottor Xinglin Lei del National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Aist) in Giappone ha rilocalizzato attentamente le attività sismiche dal 2018, in particolare quegli eventi con magnitudo superiore a 4. Il team ha scoperto che la scossa principale M 7.6 del 2024 ha probabilmente rotto una faglia di spinta situata sopra una faglia parallela associata al terremoto di Suzu M 6.5 del maggio 2023 sotto la penisola di Noto nord-orientale. Tuttavia, le scosse premonitrici precedenti, inclusa la rottura iniziale della scossa principale M 7.6, sono iniziate tutte attorno alla faglia parallela più profonda.

La rottura è probabilmente saltata tra queste faglie sub-parallele nei primi 25 secondi. Le scosse successive alla scossa principale del 2024 coprono una regione lunga circa 160 chilometri, che si estende da nord-est a sud-ovest. Lo studio rileva che, sebbene le scosse successive alla principale si siano inizialmente concentrate sul versante sud-occidentale della penisola, si sono poi estese in entrambe le direzioni seguendo un tempo logaritmico dalla scossa principale, probabilmente a causa del continuo slittamento innescato dalla rottura della scossa principale. I risultati evidenziano l’importanza del monitoraggio degli sciami sismici con strumenti sismici e geodetici e della comprensione dei modelli di migrazione dei fluidi, che potrebbero migliorare i modelli predittivi per futuri eventi sismici in questa e altre regioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.