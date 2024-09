Giappone: ripresi i lavori di rimozione dei detriti nucleari da Fukushima

MeteoWeb

La Tokyo Electric Power Company (TEPCO), il colosso energetico giapponese e gestore della centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto e dallo tsunami del 2011, ha annunciato di avere ripreso le operazioni sperimentali per la rimozione dei detriti di combustibile nucleare. La scorsa settimana, i tecnici della TEPCO avevano già avviato il riposizionamento di 5 tubi necessari per la rimozione dei detriti, dopo che erano stati precedentemente installati in modo errato, causando un ritardo nei lavori, inizialmente previsti per il 22 agosto.

“Prevediamo di impiegare circa due settimane per rimuovere fino a 3 grammi di detriti di combustibile nucleare dal fondo del serbatoio di contenimento del reattore numero 2, inserendo l’attrezzatura nel contenitore e monitorando i vari passaggi di questa delicata operazione attraverso una apposita telecamera collegata ad una sala di controllo da remoto,” ha dichiarato il presidente di TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, durante una conferenza stampa. L’operazione sarà eseguita inserendo l’attrezzatura all’interno del contenitore e monitorando attentamente ogni fase grazie a una telecamera collegata a una sala di controllo da remoto.

