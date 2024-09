Giorgia Meloni a New York: “Italia non si schiera alle elezioni USA, rapporto con Elon Musk non c’entra con Trump”

MeteoWeb

“L’Italia non si schiera alle elezioni USA, non dirò ai cittadini americani cosa è meglio per il loro futuro. La scelta di Elon Musk non c’entra con Trump“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pochi minuti fa a New York evidenziando come il rapporto con Musk ha origini molto antiche e fondata su una comune stima reciproca e condivisione di principi e valori, di gran lunga antecedente rispetto alla scelta del visionario imprenditore di sostenere Donald Trump nella corsa alle presidenziali USA.

Il Presidente del Consiglio ha sottolineato di non aver avuto in questi giorni a New York alcun contatto con Trump o col suo staff.

