Giovanissimo escursionista disperso sul Gran Sasso: soccorsi in azione

All’alba di oggi, è scattata la macchina dei soccorsi per cercare un giovane escursionista disperso sul Gran Sasso, precisamente nella zona del ghiacciaio del Calderone, noto per essere il ghiacciaio più meridionale d’Europa. Le operazioni, cominciate immediatamente, coinvolgono diverse squadre specializzate, tra cui i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino.

La vicenda dell’escursionista disperso

Il giovane, di cui non sono ancora state rese note le generalità, era partito per un’escursione ieri, con l’intenzione di esplorare le meraviglie naturali del Gran Sasso. Inizialmente, si era fermato presso il Rifugio Franchetti, un punto di sosta molto apprezzato dagli escursionisti, dove ha trascorso parte della giornata. Tuttavia, nella tarda serata, con la crescente nebbia che avvolgeva la montagna, ha deciso di proseguire il suo cammino verso valle.

Purtroppo, il cambiamento delle condizioni atmosferiche ha reso il percorso più difficile e rischioso. Non vedendolo rientrare, è stato il padre a lanciare l’allerta, avvisando le autorità locali e preoccupato per il ritardo del figlio.

La ricerca

Le ricerche sono iniziate immediatamente dopo l’allerta. Le squadre di soccorso si sono organizzate per perlustrare la zona, utilizzando droni e unità cinofile, che si sono dimostrate fondamentali per coprire vaste aree in tempi rapidi. La nebbia fitta, tuttavia, rappresenta un serio ostacolo, riducendo la visibilità e complicando le operazioni.

Le autorità locali hanno comunicato che il giovane escursionista era attrezzato per la montagna, ma le condizioni meteorologiche imprevedibili possono mettere a dura prova anche gli escursionisti più esperti.

