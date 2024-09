Gli adolescenti seguivano la moda sin dall’Era Glaciale

MeteoWeb

Gli adolescenti che vivevano durante l’Era Glaciale, circa 25.000 anni fa, attraversavano fasi della pubertà simili a quelle dei giovani di oggi. Questa scoperta proviene da uno studio condotto da April Nowell, paleoantropologa presso l’Università di Victoria (UVic), e pubblicato oggi sul Journal of Human Evolution. L’indagine ha esaminato i tempi della pubertà negli adolescenti del Pleistocene, colmando una lacuna nelle conoscenze sulle modalità di crescita dei primi esseri umani.

Gli adolescenti dell’era glaciale

I ricercatori hanno analizzato le ossa di 13 antichi esseri umani, di età compresa tra i 10 e i 20 anni, trovando prove delle fasi della pubertà. Grazie all’ausilio di marcatori specifici individuati nelle ossa, sono stati in grado di valutare i progressi dell’adolescenza. “Analizzando aree specifiche dello scheletro, abbiamo dedotto cose come le mestruazioni e la rottura della voce,” ha spiegato Nowell. La tecnica impiegata è stata sviluppata da Mary Lewis, dell’Università di Reading e autrice principale dello studio.

Questa metodologia valuta la mineralizzazione dei canini e la maturazione delle ossa della mano, del gomito, del polso, del collo e del bacino per identificare lo stadio di pubertà raggiunto dall’individuo al momento della morte. “È la prima volta che il mio metodo di stima dello stadio puberale viene applicato ai fossili del Paleolitico ed è anche la più antica applicazione di un altro metodo, l’analisi dei peptidi, per la stima del sesso biologico,” ha dichiarato Lewis.

La pubertà

Contrariamente all’immagine spesso cupa della vita preistorica, descritta da Thomas Hobbes come “brutta, brutale e breve“, questo studio dimostra che gli adolescenti di allora erano in realtà piuttosto sani. La maggior parte degli individui esaminati è entrata in pubertà a 13,5 anni, raggiungendo la piena età adulta tra i 17 e i 22 anni. Questo suggerisce che l’inizio della pubertà in questi adolescenti dell’Era Glaciale era simile a quello degli adolescenti nei paesi moderni e ricchi.

“A volte può essere difficile per noi entrare in contatto con il passato remoto, ma tutti abbiamo attraversato la pubertà anche se l’abbiamo vissuta in modo diverso,” ha dichiarato Nowell. “La nostra ricerca aiuta a umanizzare questi adolescenti in un modo che il semplice studio degli utensili di pietra non può fare,” ha aggiunto.

Tra i 13 scheletri esaminati si trova il “Romito 2“, un adolescente di sesso maschile stimato essere il primo individuo conosciuto con una forma di nanismo. Questa ricerca sulla valutazione della pubertà fornisce ulteriori informazioni sul probabile aspetto fisico di Romito 2 e sul suo ruolo sociale. Poiché era a metà della pubertà, la sua voce sarebbe stata più profonda come quella di un maschio adulto e sarebbe stato in grado di generare figli; tuttavia, potrebbe essere apparso ancora piuttosto giovane con una sottile peluria sul viso. A causa della sua bassa statura, il suo aspetto sarebbe stato più vicino a quello di un bambino, il che potrebbe aver avuto implicazioni sul modo in cui veniva percepito dalla sua comunità.

“Le informazioni specifiche sull’aspetto fisico e sullo stadio di sviluppo di questi adolescenti dell’Era Glaciale, ricavate dal nostro studio sulla pubertà, forniscono una nuova lente attraverso la quale interpretare le loro sepolture e il loro trattamento in caso di morte,” ha sottolineato Jennifer French, archeologa dell’Università di Liverpool e coautrice dello studio.

