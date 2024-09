Grecia: turista muore nella Gola di Samaria a causa di una caduta di massi

MeteoWeb

Una turista di circa 35 anni è deceduta nella Gola di Samaria, sull’isola greca di Creta, dopo essere stata travolta da massi. L’agenzia Ana-mpa riporta la notizia, ma la nazionalità della vittima non è ancora stata comunicata. Secondo le prime informazioni, la donna ha riportato una ferita alla tibia ed è morta per un’emorragia inarrestabile. La pioggia causata dal maltempo che ha colpito la provincia di La Canea fin dal mattino avrebbe provocato la caduta dei massi, i quali hanno colpito la turista mentre attraversava la gola con un gruppo di visitatori. Le previsioni meteo per oggi indicavano pioggia leggera, con la possibilità di venti forti e improvvisi.

L’incidente nella Gola di Samaria

I soccorritori dei vigili del fuoco hanno raggiunto la gola e trasportato la donna priva di sensi ad Agia Roumeli. Come riportato dal sito Kathimerini, circa 1.100 persone hanno visitato la Gola di Samaria questa mattina. Si segnala che circa 20 persone sono state accompagnate dai soccorsi greci all’uscita, mentre dieci escursionisti si trovano nel villaggio abbandonato di Samaria, a circa metà del percorso dentro la gola, e potrebbero essere costretti a passare la notte lì.

