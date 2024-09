Guerra in Libano, migliaia di persone in fuga in auto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Situazione sempre più critica tra Israele e Libano. Questa mattina le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno lanciato una serie di attacchi aerei contro diverse regioni del Libano, tra cui quelle meridionali di Kfar Fila, Roumine, Deir el Zahrani, Doueir, Ebba e Zawtar. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Inoltre, gli attacchi aerei hanno preso di mira Nabi Chit, Bodai, il crocevia di Chaat, Hermel, Baalbek e il villaggio di Douris nella Beqaa, nel Libano orientale. Da parte sua, il partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha annunciato che i suoi combattenti hanno lanciato diversi razzi contro obiettivi militari israeliani a sostegno della resistenza palestinese a Gaza e in difesa del Libano.

In un comunicato, Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi Fadi-1 e Fadi-2 contro l’aeroporto militare di Megiddo, a ovest di Afula, in tre attacchi separati. Il gruppo ha anche preso di mira la base aerea di Ramat David e la base di Amos, un hub logistico chiave per le forze israeliane nel nord, con razzi Fadi-2 e Fadi-1. Inoltre, Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico contro una fabbrica di esplosivi nella regione di Zikhron, a circa 60 chilometri dal confine libanese-israeliano. Il ministero della Sanità libanese ha annunciato che ieri almeno 492 persone sono state uccise e 1.645 ferite negli attacchi delle Idf.

Migliaia di persone sono in fuga dal Sud del Libano verso il Nord, come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.

Compagnie aeree di tutto il mondo cancellano tutti i voli in Libano e Israele

Wizz Air, British Airways e Azerbaijan Airlines hanno cancellato i voli da e per l’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv, uno dei più importanti di tutto il Medio Oriente.

La compagnia aerea Qatar Airways ha dichiarato di aver sospeso i voli da e per l’aeroporto internazionale Rafic Hariri di Beirut fino a domani, 25 settembre, in seguito all’escalation degli scontri di confine tra Israele e il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Lo si apprende da un comunicato della stessa compagnia di bandiera del Qatar. “La sicurezza dei nostri passeggeri rimane la nostra massima priorità“, si legge nella nota.

Anche EgyptAir, la compagnia di bandiera del Paese, ha annunciato ieri la sospensione dei suoi voli verso il Libano a causa degli eventi in corso nel Paese. In un comunicato la compagnia egiziana ha dichiarato: “a causa degli eventi che stanno colpendo il Libano, EgyptAir ha deciso di cancellare tutti i voli diretti a Beirut dal Cairo domani, 24 settembre, compresi il volo MS713 che doveva decollare alle 5 del mattino e il volo MS709 delle 9:15 fino a quando la situazione non si sara’ stabilizzata all’interno del Paese“.

