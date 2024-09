Guidare un’auto elettrica è due volte più costoso di una a benzina

MeteoWeb

Negli ultimi anni, l’interesse per le auto elettriche è cresciuto in tutto il mondo, grazie alla loro promessa di ridurre l’inquinamento e di rappresentare un’alternativa sostenibile ai veicoli a combustione interna. Tuttavia, nuove analisi rivelano un quadro più complesso per i consumatori: il costo di gestione di un veicolo elettrico (EV) può essere fino al doppio rispetto a quello di un’auto a benzina o diesel. Questa differenza di costi, legata principalmente ai prezzi di ricarica alle colonnine pubbliche, sta mettendo in discussione la convenienza economica delle auto elettriche, soprattutto per coloro che non hanno accesso a una stazione di ricarica domestica.

Un costo per miglio crescente

Secondo i dati pubblicati da ZapMap, una delle principali app che monitora le colonnine di ricarica nel Regno Unito, il costo di ricaricare un’auto elettrica presso una stazione di ricarica rapida o ultra-rapida può raggiungere gli 80 centesimi per kilowattora (kWh). Se si considera che una tipica auto elettrica percorre circa 3,3 miglia per ogni kWh, questo si traduce in un costo di 24,1 pence per miglio. A confronto, un’auto diesel media percorre 43 miglia con un gallone di carburante, il che corrisponde a circa 12,5 pence per miglio, meno della metà del costo per un’auto elettrica ricaricata alle stazioni pubbliche più veloci. Anche le auto a benzina risultano più economiche, con un costo di 14,5 pence per miglio.

Questa differenza è particolarmente evidente in viaggi più lunghi. Per esempio, un viaggio di andata e ritorno da Londra a Penzance con un’auto elettrica utilizzando colonnine di ricarica rapide costerebbe circa 148 sterline, secondo un’analisi del Times, mentre lo stesso viaggio con un’auto diesel costerebbe solo 77 sterline e 89 sterline con una a benzina.

La ricarica domestica: una soluzione più economica, ma non per tutti

Uno dei principali vantaggi delle auto elettriche è la possibilità di ricaricarle a casa, dove i costi sono significativamente più bassi. La ricarica domestica costa circa un terzo rispetto alle stazioni di ricarica rapida pubbliche, rendendo l’opzione casalinga molto più conveniente per chi ha accesso a una presa di corrente o una wallbox nel proprio garage. Tuttavia, quasi la metà delle abitazioni nel Regno Unito si trova in edifici a schiera o in appartamenti, senza la possibilità di installare una stazione di ricarica privata. Questo limita notevolmente l’accessibilità alla ricarica economica, costringendo molti proprietari di veicoli elettrici a dipendere dalle più costose colonnine pubbliche.

Il costo elevato della ricarica pubblica è aggravato dal fatto che i prezzi delle stazioni di ricarica rapida sono aumentati del 5% nell’ultimo anno, nonostante una riduzione del 30% del costo all’ingrosso dell’elettricità. Questo contrasto è stato ulteriormente evidenziato dal parallelo calo del prezzo del petrolio, che ha reso ancora più conveniente l’utilizzo di veicoli a combustione rispetto a quelli elettrici.

Crescita delle stazioni di ricarica, ma costi elevati

Nonostante l’aumento dei costi, il numero di stazioni di ricarica rapida e ultra-rapida è in costante crescita. Nel 2024, il Regno Unito ha visto un incremento del 40% nel numero di punti di ricarica rapida, portando il totale a oltre 12.500 stazioni in tutto il Paese. Tuttavia, questa espansione non è stata sufficiente per ridurre i costi per miglio dei veicoli elettrici, che rimangono significativamente più alti rispetto a quelli alimentati da carburanti fossili.

Mike Hawes, amministratore delegato della Society of Motor Manufacturers, ha dichiarato: “È dura là fuori. I livelli di domanda sono molto, molto più bassi“. Infatti, le vendite di veicoli elettrici nel Regno Unito hanno subito una decisa flessione. Nonostante rappresentino il 17,2% di tutte le nuove immatricolazioni dall’inizio del 2024, questo dato segna una riduzione rispetto al massimo del 18,7% registrato nella seconda metà del 2022. In Europa, la situazione è ancora più critica: le registrazioni di auto elettriche sono diminuite del 44% ad agosto, sottolineando un calo della domanda a livello continentale.

Richieste di riforme fiscali e incentivi

Mentre il mercato delle auto elettriche affronta queste sfide, cresce la pressione sul governo britannico affinché riveda alcune delle politiche fiscali che attualmente penalizzano chi utilizza veicoli elettrici. L’Automobile Association (AA) ha esortato il governo a sincronizzare il livello dell’IVA applicato alle stazioni di ricarica pubblica, attualmente al 20%, con quello della ricarica domestica, che è solo al 5%. Questa differenza crea un ulteriore ostacolo per coloro che non possono ricaricare a casa, penalizzando economicamente i consumatori che si affidano alle stazioni pubbliche.

Anche Thom Groot, fondatore dell’Electric Car Scheme, ha espresso preoccupazioni riguardo alla disparità di trattamento fiscale: “Dobbiamo continuare a stimolare la domanda con incentivi e sostenere i consumatori nel passaggio all’elettrico. Il fatto che chi ricarica a casa paghi meno IVA rispetto a chi utilizza le colonnine pubbliche è ingiusto.”

Un altro tema di dibattito è l’introduzione del luxury car supplement, una tassa aggiuntiva sui veicoli che costano più di 40.000 sterline, che potrebbe colpire circa due terzi delle auto elettriche attualmente sul mercato. Molti sostengono che, per favorire la transizione verso veicoli a basse emissioni, il governo dovrebbe esentare le auto elettriche da questa tassa, o perlomeno considerare una riduzione dell’IVA sulle vendite di veicoli elettrici.

Nonostante l’attenzione politica e mediatica sull’importanza di passare ai veicoli elettrici per combattere il cambiamento climatico, i consumatori si trovano ad affrontare costi operativi che non sempre giustificano l’investimento iniziale. La riduzione della domanda di auto elettriche potrebbe essere un segnale che, senza un adeguato supporto in termini di infrastrutture e incentivi fiscali, la transizione verso una mobilità sostenibile potrebbe incontrare ostacoli maggiori del previsto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.