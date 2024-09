HeySun, in Sicilia la prima grande fiera del Sud Italia sulle energie rinnovabili

MeteoWeb

È iniziato ieri e proseguirà sino a domani 27 settembre, presso SicilFiera a Misterbianco (Catania) è in corso “HeySun”, il primo grande evento fieristico del Sud Italia dedicato alle energie rinnovabili. L’iniziativa espositiva e convegnistica, patrocinata anche dall’Università di Messina, vuole consolidare la programmazione siciliana per l’industria energetica rinnovabile, fondamentale leva di sviluppo sostenibile per il Paese.

Per tre giorni, la grande area fieristica ospiterà networking, incontri, tavole rotonde, conferenze su aree tematiche che spazieranno dalla mobilità elettrica alle città sostenibili, dal solare termico al fotovoltaico, dall’eolico al geotermico e all’idrogeno verde, con un focus dedicato all’agrivoltaico, un’applicazione di grande interesse per l’intera Isola.

Ad “HeySun” parteciperanno numerosi docenti ed esperti. Tra loro, il prof. Giuseppe Ioppolo Delegato della Rettrice dell’Università di Messina ai Rapporti con le Imprese del Territorio, e il prof. Ernesto Cascone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, che introdurranno i contenuti salienti della conferenza sul tema delle risorse per la transizione energetica, la pianificazione progettuale nei settori civile e industriale, il partenariato per la promozione delle comunità energetiche. Per l’Ateneo peloritano, inoltre, interverranno anche i proff. Sebastian Brusca, Filippo Cucinotta, Mauro Prestipino, Edoardo Proverbio, Carla Faraci, Antonio Galvagno, Maria Francesca Milazzo, Guido Di Bella e Elpida Piperopoulos che si alterneranno nel corso delle varie sessioni.

“Con la sua lunga tradizione di eccellenza nella ricerca e nell’educazione – sottolinea il prof. Ioppolo– UniMe contribuirà a portare conoscenze avanzate e nuove idee nel campo delle energie rinnovabili e delle tecnologie sostenibili. L’obiettivo è quello di promuovere l’innovazione e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un futuro energetico sostenibile. Il nostro Ateneo sarà presente con uno stand dove verranno presentati i Corsi di Laurea, i progetti di ricerca e i laboratori dedicati a questo ambito”.

