High Meadows Environmental Institute dell’Università di Princeton e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici annunciano una partnership

Oggi lo High Meadows Environmental Institute dell’Università di Princeton (HMEI) e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) hanno annunciato una collaborazione che promuoverà l’eccellenza scientifica nei campi del cambiamento climatico, delle scienze della Terra, della ricerca ambientale e dell’uso delle infrastrutture di high-performance computing. La partnership migliorerà la comprensione scientifica del sistema climatico su scala globale e locale, fornirà le informazioni più aggiornate e dettagliate sugli impatti del cambiamento climatico e contribuirà a sviluppare strategie e processi decisionali più efficaci per le politiche climatiche e ambientali.

Formalizzata oggi, questa partnership unisce due degli istituti di ricerca più all’avanguardia nel campo delle scienze climatiche e produrrà sforzi congiunti per valutare i possibili impatti di un clima in evoluzione sugli ecosistemi e sulle società umane. CMCC e HMEI sono entrambi impegnati a sviluppare e applicare ulteriormente le capacità delle infrastrutture di calcolo, sfruttando l’informatica, la scienza computazionale, il machine learning, l’intelligenza artificiale, la matematica applicata e i metodi numerici. Collaboreranno nella loro visione condivisa di sviluppare strumenti di misurazione e modellizzazione per supportare una migliore comprensione e previsione dei cambiamenti climatici, nonché la creazione di politiche ambientali e climatiche efficaci e socialmente giuste. La collaborazione si concentrerà anche sull’avanzamento della ricerca sui cambiamenti del sistema terrestre, che include la modellizzazione del sistema terrestre a livello regionale e globale, l’indagine e la valutazione degli impatti del cambiamento climatico e la valutazione delle politiche climatiche e ambientali.

Una continua eccellenza nella scienza del clima richiede di sviluppare la prossima generazione di studiosi, ricercatori ed esperti. Per questo motivo, i due istituti sono anche impegnati a promuovere l’istruzione, la divulgazione e lo sviluppo professionale. Questo includerà il supporto congiunto per studenti di dottorato e ricercatori post-dottorato, oltre a periodi di scambio che coinvolgeranno studenti e personale professionale.

“Al CMCC, crediamo che il vero progresso scientifico nasca dalla collaborazione e dallo scambio di conoscenze. Questo accordo rappresenta un’importante opportunità per progredire nel campo della modellizzazione climatica, della ricerca sugli uragani e in molti altri ambiti rilevanti. Essendo io stesso un ex studente di Princeton, questa collaborazione ha per me un valore speciale, che rende questo percorso ancora più gratificante“, ha affermato Antonio Navarra, presidente del CMCC, durante l’incontro inaugurale HMEI-CMCC.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione formale con il CMCC“, ha dichiarato Gabriel Vecchi, Knox Taylor Professor di Geoscienze e direttore dello High Meadows Environmental Institute. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme per promuovere la comprensione e trovare soluzioni per il nostro clima in cambiamento”.

Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) è un centro di ricerca avanzato e multidisciplinare focalizzato sulla comprensione dell’interazione tra cambiamenti climatici e sistemi socioeconomici. Con i suoi tre istituti di ricerca e quattro programmi di ricerca strategici, il CMCC sviluppa competenze trasversali e multidisciplinari che combinano una modellizzazione climatica di altissimo livello con la modellizzazione degli impatti dei cambiamenti climatici e l’economia ambientale. Il Centro di High Performance Computing del CMCC è tra le infrastrutture computazionali più avanzate in Europa e il più potente in Italia interamente dedicato alla ricerca sul clima e all’interazione tra il clima e i sistemi socioeconomici.

Lo High Meadows Environmental Institute (HMEI) dell’Università di Princeton promuove la comprensione della Terra come sistema complesso influenzato dalle attività umane, e fornisce soluzioni alle sfide locali e globali conducendo ricerche innovative attraverso diverse discipline e preparando i futuri leader in vari settori per affrontare un mondo sempre più plasmato dai cambiamenti climatici. Fondato nel 1994 come Princeton Environmental Institute, HMEI è una risorsa centrale e dinamica per docenti, postdoc, studenti, alumni e altri soggetti interessati ai temi ambientali e alla ricerca. Più di 140 membri della facoltà di Princeton, provenienti da 30 discipline accademiche, sono attivamente coinvolti in HMEI e contribuiscono all’insegnamento delle dimensioni scientifiche, tecniche, politiche e umane delle questioni ambientali.

