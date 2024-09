I cambiamenti climatici minacciano la vita dei bradipi

MeteoWeb

I bradipi, noti per la loro lentezza e originari dell’America centrale e meridionale, si trovano ad affrontare una minaccia crescente a causa dei cambiamenti climatici. Questa è la conclusione di una ricerca guidata da Rebecca Cliffe della Sloth Conservation Foundation, pubblicata su PeerJ Life & Environment. Gli scienziati hanno indagato la risposta metabolica di questi animali all’aumento delle temperature, evidenziando che i loro limiti energetici potrebbero compromettere la loro sopravvivenza entro la fine del secolo, in particolare per le popolazioni che abitano ad alta quota.

Bradipi e cambiamenti climatici

Lo studio si è concentrato sui bradipi a due dita, scientificamente identificati come Choloepus hoffmanni, che abitano sia le regioni montane che quelle di pianura, per analizzare come rispondono alle variazioni delle temperature ambientali. Utilizzando la calorimetria indiretta, i ricercatori hanno misurato il consumo di ossigeno e la temperatura corporea dei bradipi in condizioni simulate di cambiamento climatico. I risultati sono preoccupanti, specialmente per i bradipi che vivono in aree montuose.

Rebecca Cliffe ha dichiarato: “I bradipi sono intrinsecamente limitati dal loro metabolismo lento e dall’incapacità di regolare efficacemente la temperatura corporea, a differenza della maggior parte dei mammiferi. La nostra ricerca mostra che i bradipi, soprattutto nelle regioni ad alta quota, potrebbero non essere in grado di sopravvivere ai significativi aumenti di temperatura previsti per il 2100”.

I bradipi che risiedono in alta quota mostrano un notevole aumento del tasso metabolico a riposo (RMR) con l’aumento delle temperature. D’altro canto, i bradipi di pianura, che sono più adattati al calore, affrontano una depressione metabolica come strategia di sopravvivenza quando le temperature superano la loro “zona termicamente attiva” (TAZ). Entro il 2100, con gli incrementi di temperatura previsti tra i 2°C e i 6°C nei loro habitat, i bradipi d’alta quota potrebbero affrontare un carico metabolico insostenibile.

La loro limitata capacità di elaborare l’energia, unita a una flessibilità geografica molto bassa, potrebbe ostacolare la loro capacità di adattarsi al riscaldamento del clima. Un ulteriore ostacolo è il lento tasso di digestione dei bradipi, fino a 24 volte più lento rispetto ad altri erbivori di dimensioni simili. Qualsiasi aumento del fabbisogno metabolico a causa dei cambiamenti climatici non può essere facilmente compensato da un aumento dell’assunzione di cibo, rendendo difficile per i bradipi mantenere un equilibrio energetico.

Il destino dei bradipi d’alta quota è particolarmente allarmante. La loro limitata capacità di migrare verso aree più fresche e la rigidità metabolica rendono queste popolazioni vulnerabili all’estinzione se le temperature continueranno a salire. Lo studio suggerisce che, mentre i bradipi di pianura possono adattarsi spostando i loro areali verso altitudini superiori, i bradipi di alta quota sono geograficamente bloccati e potrebbero non avere questa opzione.

Questa rigidità biologica, unita all’aumento del fabbisogno metabolico nei climi più caldi, potrebbe portare queste popolazioni a una crisi di sopravvivenza. I risultati della ricerca evidenziano l’urgenza di sforzi di conservazione per proteggere i bradipi, in particolare quelli che vivono in alta quota, dagli effetti del cambiamento climatico. Il team di ricerca invita a esplorare strategie di adattamento e politiche di conservazione che possano contribuire a ridurre i rischi che i bradipi affrontano in un mondo in rapido riscaldamento.

