I flussi di gas dalla Russia alla Cina in “piena capacità” prima del previsto

La russa Gazprom PJSC ha concordato con la China National Petroleum Corp. di aumentare i flussi di gas sul gasdotto Power of Siberia alla massima capacità entro la fine dell’anno, prima del previsto.

“In linea con una richiesta dei partner cinesi, le parti hanno concordato forniture aggiuntive per dicembre“, ha dichiarato Gazprom in una dichiarazione su Telegram. Ciò “garantirà un rapido aumento delle forniture giornaliere di gas alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia al livello massimo del contratto“, precedentemente previsto per l’inizio del 2025.

Gazprom ha gradualmente aumentato le esportazioni sul collegamento, che ha una capacità di progetto di 38 miliardi di metri cubi all’anno. La Russia è diventata sempre più dipendente dalla Cina come acquirente della sua energia da quando l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca ha aperto una spaccatura con i partner occidentali.

Nei primi otto mesi di quest’anno, Gazprom ha aumentato le forniture tramite Power of Siberia a circa 20,8 miliardi di metri cubi. Secondo Calcoli di Bloomberg basati sui dati doganali cinesi e sulle stime dei prezzi del Ministero dell’Economia russo. Ciò si confronta con i 22,7 miliardi di metri cubi dell’intero 2023.

L’azienda sta anche sviluppando un altro condotto per portare il gas dall’Estremo Oriente russo alla Cina. La costruzione di questo collegamento, con una capacità di progetto di 10 miliardi di metri cubi all’anno, è nei tempi previsti, ha detto il produttore russo. In precedenza aveva indicato una data di inizio del 2027.

Una terza rotta – la proposta Power of Siberia 2 – rimane in discussione. Questa linea potrebbe portare i flussi annuali di gas della Russia verso la Cina a quasi 100 miliardi di metri cubi. Tuttavia, i negoziati sono in fase di stallo poiché le due parti devono ancora concordare un prezzo per il gas.

