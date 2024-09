Sostenibilità: il cambiamento climatico degrada la qualità del ghiaccio

MeteoWeb

Gli inverni più caldi causati dal riscaldamento globale non influenzano soltanto lo spessore e la durata del ghiaccio sui laghi, ma anche la sua qualità. Questo è quanto emerso da uno studio condotto dall’Università di York e pubblicato su Nature.

Ghiaccio e cambiamento climatico

Quando i laghi e i fiumi ghiacciano, si formano due strati principali di ghiaccio: il ghiaccio bianco e il ghiaccio nero. “Il ghiaccio bianco è generalmente opaco, come la neve, e pieno di più bolle d’aria e cristalli di ghiaccio più piccoli, il che ne diminuisce la resistenza e la stabilità“, spiegano i ricercatori. Al contrario, il ghiaccio nero è trasparente e denso, con poche sacche d’aria e cristalli di ghiaccio più grandi, rendendolo molto più resistente.

“La qualità del ghiaccio è importante per le sue implicazioni dirette sulla capacità di carico per la sicurezza umana e anche per la quantità di luce che verrà trasmessa sotto il ghiaccio per la vita nei laghi ghiacciati“, sottolinea la professoressa Sapna Sharma dell’Università di York.

Il principale autore dello studio, Joshua Culpepper, Postdoctoral Fellow a York, avverte che il clima invernale imprevedibile e più caldo sta causando strati più sottili di ghiaccio nero e, in alcuni casi, uno strato corrispondente più spesso di ghiaccio bianco, noto per la sua instabilità. “A un essere umano per uscire sul ghiaccio per pattinare o giocare servono circa 10 centimetri o quattro pollici di ghiaccio nero… ma quello che stiamo vedendo e quello che stiamo prevedendo è che il cambiamento climatico sta contribuendo a più condizioni di ghiaccio bianco“, afferma Sharma.

I cambiamenti nelle precipitazioni, in seguito a un clima insolitamente caldo, stanno creando molte delle condizioni di ghiaccio pericolose e imprevedibili. Temperature più elevate, pioggia e persino neve possono alterare la resistenza e lo spessore del ghiaccio del lago. Inoltre, la qualità sempre minore del ghiaccio sta influenzando anche la vita sottostante, alterando la disponibilità di nutrienti per i pesci e altre forme di vita acquatica, come gli invertebrati, nonché il fitoplancton che necessita di luce per la fotosintesi. Con il ghiaccio più bianco, parte di questa luce viene bloccata, compromettendo così la salute dell’ecosistema.

