Il Cambiamento climatico trasforma il meteo italiano: anticicloni di blocco in ritirata, domina lo Scirocco

MeteoWeb

Un’analisi dettagliata condotta da Meteo Expert sulla circolazione atmosferica in Italia, nel contesto del cambiamento climatico, ha messo in luce alcune tendenze preoccupanti che stanno alterando il panorama meteorologico nazionale. La primavera del 2024 è stata caratterizzata da anomalie significative, con passaggi repentini tra periodi di caldo quasi estivo e improvvisi ritorni a condizioni invernali, destabilizzando così il clima abituale. Uno degli sviluppi più rilevanti riguarda la diminuzione della frequenza di schemi di circolazione associati a condizioni fredde, come l’Anticiclone di blocco. Negli ultimi due decenni, si è osservato un calo della sua presenza di circa l’8%.

Questa configurazione, che un tempo era responsabile di apportare precipitazioni importanti al Centro e al Sud Italia, sta lasciando il posto a modelli atmosferici più instabili, che portano perturbazioni frequenti, in particolare al Nord. Tra le configurazioni più ricorrenti, spiccano lo Scirocco e la Depressione Padana, che hanno causato episodi di maltempo intenso, caratterizzati da forti piogge e temporali localizzati.

Un altro aspetto significativo emerso dall’analisi è l’aumento della presenza di anticicloni di origine subtropicale, come l’Anticiclone nordafricano. Questo sistema meteorologico, sempre più frequente, ha portato a lunghi periodi di stabilità atmosferica e temperature elevate, prolungando le ondate di caldo e riducendo la quantità di precipitazioni, soprattutto nelle stagioni intermedie come primavera e autunno.

Queste dinamiche sono coerenti con gli effetti del cambiamento climatico, che rendono il clima italiano sempre più imprevedibile e soggetto a fenomeni estremi. Tempeste improvvise, alluvioni e nubifragi si manifestano con una frequenza crescente nelle regioni settentrionali, mentre il Meridione soffre sempre più di periodi di siccità prolungati. Questi cambiamenti impongono un’attenta riflessione sulle strategie di gestione del territorio e delle risorse idriche, poiché il clima sta diventando progressivamente più imprevedibile e severo.

L’adattamento a queste nuove condizioni climatiche è essenziale per affrontare le sfide future, che comprendono la gestione delle emergenze meteo, la pianificazione urbana e lo sviluppo di infrastrutture resilienti. Un approccio più sostenibile sarà cruciale per garantire che l’Italia possa far fronte a un futuro meteorologico caratterizzato da maggiore variabilità e intensità degli eventi atmosferici.

