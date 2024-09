Come il Jet Stream scolpisce il clima, l’agricoltura e la storia dell’Europa

MeteoWeb

Il Jet Stream è una corrente d’aria ad alta quota, situata nella stratosfera, che funge da motore dinamico della variabilità climatica nelle latitudini medie dell’emisfero settentrionale. Questo fenomeno atmosferico, pur essendo invisibile all’occhio umano, ha un impatto profondo e diretto sulle condizioni meteorologiche di vasta parte dell’Europa. Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha messo in evidenza l’importanza della posizione e della variabilità del jet stream, specialmente nel contesto del cambiamento climatico. Uno studio recentissimo condotto da Guobao Xu e colleghi, intitolato “Jet stream controls on European climate and agriculture since 1300 CE“, getta nuova luce sulla complessità di questo fenomeno e sulle sue implicazioni storiche, economiche e sociali.

Il Jet Stream

La posizione del jet stream estivo in Europa, identificata come EU JSL (European Jet Stream Latitude), è fondamentale nel determinare le condizioni meteorologiche e climatiche del continente. Xu e il suo team hanno scoperto che le fluttuazioni della latitudine dell’EU JSL sono collegate a modelli a dipolo nella pressione atmosferica, nella temperatura, nelle precipitazioni e nella siccità, creando un contrasto netto tra l’Europa nord-occidentale e sud-orientale. Ad esempio, quando il jet stream si sposta verso nord, l’Europa settentrionale può sperimentare condizioni più calde e umide, mentre l’Europa meridionale può subire ondate di calore e siccità.

Questa variabilità non solo influisce sul clima attuale, ma offre anche una finestra unica sui cambiamenti climatici del passato. La mancanza di comprensione riguardo a come il jet stream abbia influenzato gli eventi climatici estremi e la società prima del riscaldamento antropogenico rende essenziale approfondire questo argomento.

Una ricostruzione storica

Utilizzando tre registrazioni di anelli degli alberi sensibili alla temperatura, gli autori hanno ricostruito la variabilità interannuale dell’EU JSL dal 1300 al 2004, ottenendo un’affidabilità (R²) del 38,5%. Questo approccio innovativo ha permesso di ottenere dati climatici storici che sono stati confrontati con fonti storiche documentate, come registrazioni sui raccolti dell’uva, i prezzi dei cereali, le epidemie e la mortalità umana.

Questa fusione di dati ha permesso di delineare un quadro dettagliato degli estremi climatici estivi associati alla variabilità del jet stream. Le fluttuazioni estreme della posizione del jet stream hanno mostrato correlazioni dirette con la produzione agricola, suggerendo che le oscillazioni del clima abbiano avuto effetti drammatici sulla disponibilità di cibo e sulla stabilità economica in Europa.

Dalla natura alla società

Le conclusioni dello studio non si limitano a mere osservazioni climatiche, ma svelano gli effetti diretti e indiretti della variabilità dell’EU JSL sulla società. Gli estremi climatici, come le ondate di calore e le siccità, hanno avuto ripercussioni significative sulla produzione agricola. Periodi di siccità prolungata hanno portato a carestie, mentre inverni rigidi hanno influenzato la disponibilità di cibo, contribuendo a crisi alimentari e a un aumento dei prezzi dei cereali. Le epidemie di malattie infettive, che si sono diffuse in periodi di carestia e disagio sociale, hanno dimostrato come il clima possa essere un fattore scatenante di eventi catastrofici. Ad esempio, durante il periodo della Grande Carestia in Europa nel XIV secolo, i cambiamenti climatici legati alla posizione del jet stream hanno aggravato la situazione.

Le fluttuazioni del clima hanno anche avuto un impatto significativo sulla demografia. Incendi boschivi e altre calamità naturali, alimentate da condizioni climatiche estreme, hanno ulteriormente evidenziato la vulnerabilità delle comunità a fronte di eventi atmosferici sfavorevoli. Le migrazioni di popolazioni in cerca di condizioni migliori hanno avuto radici profonde in questi cambiamenti climatici, creando tensioni sociali e conflitti.

Un clima che cambia

Con l’intensificazione del riscaldamento globale e le proiezioni di un comportamento alterato del jet stream, i risultati dello studio di Xu e colleghi assumono un’importanza ancora maggiore. La possibilità di eventi climatici estremi in aumento, associati a cambiamenti nella posizione del jet stream, rende fondamentale la comprensione della variabilità dell’EU JSL nella valutazione dei rischi climatici futuri.

Le attuali proiezioni climatiche suggeriscono che il jet stream potrebbe diventare più erratico, portando a un aumento della frequenza e dell’intensità di eventi estremi come ondate di calore, forti piogge e siccità. Gli agricoltori e i pianificatori dovranno adattarsi a questa nuova realtà, adottando pratiche agricole più resilienti e politiche di gestione del rischio.

La ricostruzione della variabilità del jet stream non è solo un esercizio accademico; è un invito a riflettere su come le forze invisibili della natura plasmino le vite umane, oggi e nel futuro. Man mano che ci avviciniamo a un futuro incerto, è fondamentale considerare il jet stream non solo come un fenomeno meteorologico, ma come un elemento interconnesso che può determinare il destino delle nostre società, delle nostre economie e del nostro ambiente. In definitiva, il jet stream è un richiamo all’azione: comprendere la sua influenza storica è cruciale per costruire un futuro più sostenibile e resiliente.

