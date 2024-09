Antartide in pericolo: scoperta una nuova specie di pesce drago che svela l’urgenza della crisi climatica

MeteoWeb

La recente scoperta di una nuova specie di pesce drago, Akarotaxis gouldae, sta facendo luce sulla fragilità dell’ecosistema antartico e sugli effetti del cambiamento climatico nell’area. Questo pesce, appena descritto in uno studio pubblicato su Zootaxa e guidato dal Virginia Institute of Marine Science (VIMS), è un segnale preoccupante del deterioramento delle condizioni ambientali nella regione.

Una nuova scoperta genetica

Il Akarotaxis gouldae prende il nome dalla nave di ricerca antartica Laurence M. Gould, recentemente ritirata dal servizio. Inizialmente, si pensava che gli esemplari larvali raccolti al largo della costa dell’Antartide appartenessero a un’altra specie di pesce drago, Akarotaxis nudiceps. Tuttavia, un’analisi genetica dettagliata ha rivelato significative differenze nelle regioni dei geni mitocondriali, dimostrando che si trattava di una specie distinta. Questa scoperta è stata condotta dal dottorando Andrew Corso presso il VIMS, sotto la supervisione dei professori Eric Hilton e Deborah Steinberg.

Corso e i suoi colleghi hanno utilizzato le prove del DNA come base per richiedere l’esame di campioni di Akarotaxis gouldae adulti provenienti da collezioni di ittiologia di tutto il mondo. Confrontando questi campioni adulti, sono diventate evidenti le differenze morfologiche tra le due specie. Questa ricerca sottolinea l’importanza della genetica nel distinguere tra specie che possono sembrare simili a prima vista ma che sono biologicamente distinte.

L’ecosistema antartico

I pesci drago, come Akarotaxis gouldae, svolgono un ruolo cruciale nell’ecosistema antartico. Sono una fonte di cibo essenziale per molte specie marine, inclusi i pinguini antartici, le cui popolazioni sono in declino a causa delle condizioni ambientali avverse. Uno studio del 2022 di Corso ha già collegato il riscaldamento delle acque e la riduzione del ghiaccio marino nell’Oceano Antartico al declino delle popolazioni di pesciolini d’argento antartici.

“Gli Akarotaxis gouldae sembrano avere uno degli areali più piccoli tra tutti i pesci endemici dell’Oceano Meridionale“, ha affermato Corso. “Questo areale limitato, unito alla loro bassa capacità riproduttiva e alla presenza di stadi iniziali di vita in acque meno profonde, suggerisce che si tratti di una specie vulnerabile che potrebbe essere colpita dalla pesca del krill“.

La minaccia della pesca del krill

La pesca intensiva del krill antartico, gestita dalla Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), rappresenta una minaccia significativa per le specie marine vulnerabili. Le navi da pesca commerciali praticano la pesca a strascico del krill in acque profonde tra 0 e 250 metri, un’attività che può avere un impatto devastante sulle larve e sui giovani pesci pinnati, inclusi gli Akarotaxis gouldae.

Corso ha sottolineato l’importanza di adottare un approccio cautelativo nella gestione delle risorse marine dell’Antartico: “Dato che sappiamo così poco sulla biodiversità di questa zona, riteniamo che si debba procedere con cautela nell’estrazione delle risorse finché non avremo una migliore comprensione dell’impatto sull’ecosistema più ampio“.

La scoperta del Akarotaxis gouldae non solo arricchisce la nostra conoscenza della biodiversità marina dell’Antartico, ma solleva anche importanti interrogativi sulla sostenibilità delle attività umane in queste fragili regioni. La protezione dell’ecosistema antartico è fondamentale per preservare non solo specie uniche come il Akarotaxis gouldae, ma anche per mantenere l’equilibrio dell’intero ambiente marino del Sud.

