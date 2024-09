Il rilancio dei PC con l’IA: protagonisti all’IFA 2024

MeteoWeb

Dopo un periodo di crisi, il settore dei PC si prepara a una rinascita grazie all’intelligenza artificiale (IA). L’IFA 2024 di Berlino, uno dei principali appuntamenti nel mondo della tecnologia, ha mostrato come i computer stiano evolvendo, non tanto nelle forme, quanto nelle funzionalità. I principali produttori, da Lenovo a Asus, Acer, Samsung e HP, hanno svelato modelli innovativi, accomunati dall’integrazione dell’IA.

Un settore in difficoltà

Negli ultimi anni, il mercato dei PC ha vissuto un alternarsi di fortune. Durante la pandemia, le vendite hanno subito un’impennata grazie alla necessità di strumenti per lo smart working e la didattica a distanza. Tuttavia, una volta superata l’emergenza, le vendite sono calate, registrando trimestri consecutivi di decrescita. Ora, però, il settore si appresta a un’inversione di tendenza, trainato dalle promettenti applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Secondo le previsioni di Canalys, uno dei più importanti istituti di analisi tecnologica, si prevede una crescita delle spedizioni di “AI PC” del 44% tra il 2024 e il 2028. “Si passerà da circa 48 milioni di computer venduti quest’anno a oltre 100 milioni nel 2025 e più di 205 milioni entro il 2028”. In altre parole, quasi 7 computer su 10, acquistati nei prossimi quattro anni, saranno dotati di hardware in grado di eseguire calcoli basati sull’IA, trasformando radicalmente il modo in cui utilizziamo queste macchine.

L’IA e i nuovi modelli di PC

Le principali novità presentate all’IFA di Berlino sono state tutte incentrate sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei nuovi modelli di PC. Asus, ad esempio, ha lanciato diverse linee come gli Zenbook, Vivobook, ExpertBook e i Nuc Mini PC, dotati di processori Intel Core Ultra 9 (Serie 2), e certificati come Copilot PC+, ottimizzati per sfruttare al massimo l’assistente virtuale di Windows 11. Questo sviluppo rappresenta la risposta dei PC al successo di chatbot come ChatGPT e Google Gemini, che stanno rivoluzionando il mondo degli smartphone.

Samsung, dal canto suo, ha presentato il Galaxy Book 4 Edge da 15 pollici, alimentato dal chip Snapdragon X Plus a 8 core, mentre Acer ha introdotto i modelli Swift Go 14 AI e Swift 14 AI, disponibili anche con processori AMD. La vera sorpresa, però, è arrivata da Lenovo, che continua a stupire con progetti futuristici: dopo il notebook “trasparente” mostrato al Mobile World Congress di febbraio, l’azienda ha svelato un concept di laptop chiamato Auto Twist AI PC, dotato di una cerniera motorizzata che segue i movimenti dell’utente e si trasforma in tablet con un semplice comando vocale.

Il futuro del PC

L’intelligenza artificiale non solo accelera i processi e rende i dispositivi più efficienti, ma apre anche la strada a nuove modalità di interazione. I PC presentati all’IFA 2024 dimostrano che la direzione è quella di dispositivi sempre più intuitivi e in grado di adattarsi alle necessità dell’utente. Lenovo, con il suo Auto Twist AI PC, sembra suggerire un futuro in cui i computer risponderanno in modo naturale ai comandi vocali, superando i tradizionali strumenti di interazione come tastiera e mouse.

Questo tipo di innovazione potrebbe trasformare il modo in cui concepiamo i dispositivi tecnologici, spingendoci verso un’era in cui il computer diventa un’estensione ancora più naturale delle nostre capacità.

