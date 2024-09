Il ritorno del Nokia 3210: effetto nostalgia nel mercato della telefonia

MeteoWeb

In un’epoca in cui gli smartphone dominano il mercato con design sempre più sofisticati, schermi ampi e funzionalità avanzate, Nokia ha deciso di fare un tuffo nel passato. Dopo 25 anni dal suo primo lancio, il leggendario Nokia 3210 torna in vendita, cercando di sfruttare l’effetto nostalgia che sembra conquistare sempre più consumatori.

Il ritorno del Nokia 3210

Il marchio storico nordico, che da diversi anni fa parte del gruppo finlandese Hdm, ha già utilizzato la strategia del revival con successo, rilanciando altri modelli iconici come il Nokia 3310, 2720, 5310 e 8210. Questa nuova versione del Nokia 3210 si inserisce perfettamente in questa linea di prodotti, combinando l’aspetto originale con alcune funzionalità moderne.

Il “nuovo” Nokia 3210 è un “featured phone”, un telefono con funzionalità limitate rispetto ai moderni smartphone ma dotato di alcune applicazioni base che lo rendono un ponte tra il passato e il presente. Tra queste, l’applicazione Cloud Apps, che offre accesso a servizi come YouTube, il meteo e le ultime notizie. Il dispositivo è alimentato dal sistema operativo S30+, un software lanciato nel 2013 che si adatta bene a queste funzionalità essenziali.

Per quanto riguarda la multimedialità, il Nokia 3210 non è certamente un dispositivo all’avanguardia. La fotocamera da 2 megapixel è lontana dagli standard attuali, ma l’intento non è quello di competere con i top di gamma in termini di prestazioni fotografiche. Piuttosto, il telefono si presenta come un compagno multimediale essenziale, con la possibilità di riprodurre file mp3 grazie allo slot per schede di memoria microSD fino a 32 GB e una radio FM integrata.

Un elemento iconico che torna anche su questa nuova versione del Nokia 3210 è il videogioco Snake, che ha segnato un’epoca per molti utenti Nokia negli anni ’90. Il gioco è ora disponibile a colori e in una risoluzione più alta rispetto alla versione originale, pur mantenendo l’aspetto nostalgico che lo ha reso celebre.

Il dispositivo supporta la connettività 4G, è dotato di una porta di ricarica USB-C standard, e viene offerto in tre colorazioni evocative: Y2K Gold, Scuba Blue e Grunge Black. Il tutto a un prezzo di 79,99 euro, rendendolo un’opzione accessibile per chi cerca un ritorno al passato con un tocco di modernità.

