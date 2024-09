Il satellite europeo Sentinel-1B è stato disattivato

MeteoWeb

Il satellite europeo Sentinel-1B, parte del programma Copernicus per l’osservazione della Terra, è stato ufficialmente disattivato. Il programma è gestito congiuntamente dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla Commissione Europea. L’ultimo segnale inviato dal satellite prima dello spegnimento definitivo è stato ricevuto lo scorso 12 settembre, dopo una serie di manovre avviate a febbraio 2023. Queste operazioni hanno portato il satellite da un’orbita di 703 chilometri a una più bassa, a 580 chilometri dalla superficie terrestre. A seguito di ciò, il satellite non può più essere controllato e si prevede che il suo rientro nell’atmosfera terrestre, attentamente monitorato, avverrà tra circa 25 anni.

Il successore di Sentinel-1B, Sentinel-1C, sarà lanciato a fine 2024. Sentinel-1B, lanciato ad aprile 2016, ha svolto un lavoro cruciale per oltre cinque anni, monitorando ghiacci, ghiacciai e deformazioni del suolo causate da terremoti ed eruzioni vulcaniche. Il satellite ha anche fornito un supporto prezioso in situazioni di disastri naturali. Tuttavia, il 23 dicembre 2021 un guasto lo ha reso non operativo. Nonostante vari tentativi di ripristino, il 3 agosto 2022 la missione è stata ufficialmente dichiarata conclusa.

Successivamente, sono stati avviati i preparativi per il rientro del satellite, in linea con l’impegno condiviso tra ESA e Unione Europea di ridurre i detriti spaziali. Prima dello spegnimento, è stata rimossa quanta più energia possibile immagazzinata nel satellite, per prevenire eventuali esplosioni o rotture accidentali nello spazio.

Attualmente, il satellite Sentinel-1A è rimasto l’unico attivo a continuare la missione. Tuttavia, non sarà solo per molto: il lancio di Sentinel-1C è previsto entro la fine del 2024, a bordo di un razzo Vega-C. Questo garantirà la continuità dei dati per i servizi e le applicazioni Sentinel. A Sentinel-1C seguirà poi il lancio di Sentinel-1D, assicurando il prolungamento della missione per il prossimo decennio, fino all’arrivo della nuova generazione di satelliti Sentinel-1.

