Il sonno è la cura per il cuore: il rivoluzionario studio

La salute del cuore, sempre al centro delle attenzioni mediche, continua a beneficiare di innovazioni significative nel campo della prevenzione e del trattamento. Al recente Congresso annuale della Società Europea di Cardiologia (ESC), svoltosi a Londra, si è discusso di come la cura cardiologica sia sempre più personalizzata, grazie ai progressi scientifici e all’introduzione di terapie sempre più mirate, adatte alle specifiche condizioni di ogni paziente. Tra le numerose scoperte, l’importanza del sonno e la prevenzione contro fattori di rischio per il cuore come il fumo e l’inquinamento sonoro sono state al centro del dibattito.

Il sonno come cura del cuore

Uno dei temi più rilevanti emersi dal congresso sul cuore riguarda il ruolo del sonno nella salute cardiovascolare. In particolare, un ampio studio condotto dal Centro Nazionale delle Malattie Cardiovascolari di Pechino ha dimostrato che recuperare le ore di sonno perse durante la settimana può ridurre significativamente il rischio di malattie cardiache. Lo studio, condotto su oltre 90.000 persone registrate nella Biobanca del Regno Unito, evidenzia come il cosiddetto “riposo compensatorio” nei weekend sia in grado di ridurre il rischio di malattie cardiache del 20%.

Questo studio rappresenta una svolta per coloro che soffrono di deprivazione del sonno, una condizione comune nelle società moderne dove impegni lavorativi e scolastici tendono a interferire con il riposo. Tuttavia, la qualità del sonno è altrettanto importante quanto la quantità per il cuore. È fondamentale evitare l’esposizione a schermi luminosi prima di andare a letto e garantire che la stanza sia completamente buia per un sonno ottimale.

Ma non solo la deprivazione del sonno è sotto la lente della ricerca. Due studi presentati all’ESC hanno evidenziato il ruolo dannoso dell’inquinamento sonoro urbano. Il primo, denominato Decibel-Mi, condotto su pazienti tedeschi di età inferiore ai 50 anni colpiti da infarto, ha dimostrato che l’esposizione al rumore cittadino è un fattore di rischio significativo per l’infarto, anche in assenza dei fattori di rischio tradizionali come ipertensione o diabete. Il secondo studio, condotto in Francia, ha invece messo in luce l’impatto del rumore notturno sui pazienti già affetti da patologie cardiache, rilevando un aumento del 25% del rischio di un secondo infarto o di altre gravi complicazioni per ogni 10 decibel di aumento nel rumore ambientale notturno.

Il fumo: mai troppo tardi per smettere

Il fumo di sigaretta rimane uno dei principali nemici del cuore, ma la buona notizia è che non è mai troppo tardi per smettere. Un importante studio francese, condotto su oltre 32.000 pazienti con malattia coronarica stabile, ha mostrato che smettere di fumare, in qualsiasi momento della vita, può ridurre del 50% il rischio di eventi cardiovascolari. Tuttavia, questa riduzione del rischio non riporta mai ai livelli di chi non ha mai fumato, ma il beneficio di smettere è comunque significativo.

“Dico sempre ai miei pazienti – ha affermato il dottor Jules Mesnier, dell’Ospedale Bichat-Claude Bernard di Parigi, primo autore dello studio – che non è mai troppo presto, né troppo tardi per smettere di fumare. […] Ma limitarsi a ridurre il numero delle sigarette fumate non basta. Bisogna proprio smettere. È un messaggio molto chiaro che dobbiamo dare ai nostri pazienti“.

Il messaggio è inequivocabile: smettere di fumare è una delle decisioni più importanti che una persona possa prendere per la propria salute cardiovascolare, e il beneficio è evidente a qualsiasi età.

Ipertensione: gli obiettivi si fanno più stringenti

Uno dei temi caldi del congresso è stato l’aggiornamento delle linee guida per il trattamento dell’ipertensione. Gli esperti hanno ridotto gli obiettivi di pressione sistolica da raggiungere, suggerendo che i pazienti dovrebbero mirare a una pressione arteriosa massima compresa tra 120 e 129 mmHg, un obiettivo più ambizioso rispetto ai precedenti target che puntavano sotto i 140 mmHg. Gli studi hanno dimostrato che una maggiore riduzione della pressione arteriosa porta a una corrispondente riduzione del rischio cardiovascolare.

A proposito del trattamento, un’ampia metanalisi, che ha coinvolto 46.000 pazienti, ha finalmente risolto il dibattito su quale sia il momento migliore della giornata per assumere i farmaci contro l’ipertensione. La ricerca, presentata dal professor Ricky Turgeon dell’Università della British Columbia, ha dimostrato che non vi è alcuna differenza significativa tra l’assunzione dei farmaci al mattino o alla sera. Questo significa che i pazienti possono scegliere l’orario che meglio si adatta alle loro esigenze.

“Le persone possono tranquillamente assumere i farmaci per la pressione nel momento a loro più congeniale, compatibilmente con i loro impegni e preferenze“, ha sottolineato l’esperto canadese. Questo risultato offre una maggiore flessibilità ai pazienti, contribuendo a migliorare l’aderenza alle terapie.

La rivoluzione delle “polipillole”

Un’altra grande novità emersa dal congresso riguarda l’uso delle “polipillole“, ovvero compresse che combinano più farmaci per semplificare il regime terapeutico dei pazienti. Uno studio internazionale ha dimostrato la superiorità di una singola pillola contenente tre farmaci a basso dosaggio (un sartano, un calcio-antagonista e un diuretico), rispetto alla somministrazione di singole pillole o placebo. Questa “tri-pillola” ha portato il 70% dei pazienti a raggiungere i livelli ottimali di pressione arteriosa, rappresentando un passo avanti significativo nella gestione dell’ipertensione.

