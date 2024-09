Il vortice sotto i Ghiacciai della Groenlandia potrebbe rallentare l’innalzamento del livello del mare

MeteoWeb

Recenti studi hanno rivelato un fenomeno sorprendente sotto i ghiacciai della Groenlandia che potrebbe influenzare significativamente il ritmo dell’innalzamento del livello del mare. Sotto la superficie ghiacciata, si nascondono enormi accumuli di roccia che agiscono come barriere naturali. Questi accumuli, situati di fronte a diversi ghiacciai, potrebbero fungere da “dossi rallentatori“, contribuendo a rallentare il processo di innalzamento del livello del mare.

I ghiacciai della Groenlandia e l’innalzamento del livello del mare

Questi massi di roccia impediscono ai ghiacciai di avanzare e interagire direttamente con gli oceani sempre più caldi, creando una separazione tra i ghiacci e le acque temperate. Tuttavia, la comprensione completa di come queste dinamiche influenzino l’innalzamento del livello del mare rimane parziale. Attualmente, i ricercatori non sono riusciti a esplorare in dettaglio l’area critica in cui ghiaccio, oceano e roccia si incontrano, rendendo essenziale una nuova serie di indagini.

A tal fine, una spedizione dell’Università del Texas ha avviato un’importante operazione. Utilizzando un sottomarino multimilionario comandato a distanza, gli scienziati intendono esaminare questa fragile e pericolosa area per ottenere dati cruciali che potrebbero chiarire il ruolo di questi accumuli rocciosi nella mitigazione dell’innalzamento del livello del mare.

Il progetto rappresenta una delle tante iniziative globali dedicate alla comprensione e alla gestione dei cambiamenti climatici, sottolineando l’importanza di esplorazioni approfondite per affrontare le sfide ambientali del futuro.

