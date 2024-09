Imbrattato il quadro di Van Gogh a Londra: condannate al carcere due attiviste ecologiste

MeteoWeb

Due giovani attiviste radicali del movimento ecologista Just Stop Oil sono state condannate a pene detentive pesanti nel Regno Unito, per il loro coinvolgimento in un blitz alla National Gallery di Londra, che ha portato all’imbrattamento del vetro protettivo e della cornice del famoso quadro di Vincent Van Gogh, I Girasoli. L’azione, definita “idiota” dal giudice Christopher Hehir della Southwark Crown Court, ha visto la 22enne Anna Holland ricevere una condanna a due anni e tre mesi di carcere, mentre la 23enne Phoebe Plummer è stata condannata a 20 mesi di reclusione.

Nuova protesta con imbrattamento dopo la sentenza esemplare

Subito dopo la sentenza, un nuovo atto di protesta ha coinvolto due copie dei celebri Girasoli di Van Gogh, nuovamente imbrattati di succo di pomodoro alla National Gallery di Londra. Questa seconda azione, condotta da altri membri del movimento Just Stop Oil, segue un blitz simile avvenuto nel 2022, che aveva già suscitato scalpore. Gli attivisti, con questo gesto di sfida, hanno voluto denunciare quella che definiscono “repressione” da parte della giustizia, ribadendo la loro opposizione alla sentenza appena pronunciata contro Holland e Plummer.

Il movimento Just Stop Oil, noto per azioni provocatorie volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle emergenze climatiche, continua a sfidare le autorità con iniziative che, pur attirando l’attenzione sui temi ambientali, sollevano forti critiche per i metodi utilizzati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.