Immagazzinare più CO₂ nell’oceano potrebbe rallentare il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più gravi e urgenti del nostro tempo. Tra le numerose strategie proposte per contrastarlo, un approccio promettente è l’uso degli oceani come serbatoi per l’anidride carbonica (CO₂). Le acque oceaniche hanno storicamente giocato un ruolo cruciale nell’assorbire le emissioni di CO₂, ma con l’aumento delle emissioni globali e il riscaldamento planetario, sorge la domanda: possono gli oceani fare di più? Mentre i metodi tradizionali di riduzione delle emissioni come la decarbonizzazione e la riforestazione sono essenziali, la rimozione attiva di CO₂ dagli oceani emerge come una potenziale soluzione supplementare. Tuttavia, questa strategia solleva importanti interrogativi ambientali e scientifici.

Il ruolo degli oceani nel cambiamento climatico

Negli ultimi 250 anni, gli oceani hanno assorbito circa un terzo delle emissioni globali di CO₂, contribuendo a rallentare il riscaldamento globale. Tuttavia, con l’aumento continuo delle emissioni e il riscaldamento globale che potrebbe superare i 3 gradi Celsius entro il 2100, è evidente che è necessario fare di più. Il tempo stringe e la rimozione attiva di CO₂ dall’atmosfera è diventata una priorità. Le tecnologie di rimozione del carbonio, o Carbon Dioxide Removal (CDR), sono ancora in fase di sviluppo e attualmente rimuovono solo una frazione delle emissioni globali di CO₂. Per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti, la capacità di rimuovere CO₂ dovrà aumentare significativamente.

Strategie per il rimuovere la CO₂ dagli oceani

Diversi metodi sono stati proposti per aumentare l’assorbimento di CO₂ negli oceani. Di seguito sono illustrate le sei strategie principali, con una panoramica dei loro vantaggi, svantaggi e sfide.

Concimazione del ferro negli oceani

Il fitoplancton marino, costituito da piccole alghe fotosintetiche, gioca un ruolo cruciale nell’assorbimento del CO₂. Il ferro è un nutriente limitante in molte aree oceaniche e, quando aggiunto, può stimolare la crescita di fitoplancton, che poi affonda portando con sé il carbonio assorbito. Tuttavia, i test iniziali, sebbene promettenti, hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai potenziali effetti collaterali come le fioriture di alghe tossiche e le zone morte, che possono ridurre l’ossigeno disponibile nell’acqua.

Allevamento di alghe

Le alghe crescono rapidamente e assorbono grandi quantità di CO₂. L’allevamento di alghe su piattaforme galleggianti potrebbe aumentare significativamente l’assorbimento di carbonio. Una volta raccolte, le alghe potrebbero essere affondate in acque profonde, immagazzinando il carbonio per decenni o secoli. Tuttavia, l’allevamento di alghe potrebbe competere con altre specie per i nutrienti e potrebbe non avere un impatto sufficiente da solo.

Upwelling e downwelling artificiale

L’upwelling artificiale potrebbe simulare il processo naturale di risalita delle acque nutrienti, stimolando la crescita del fitoplancton. Il downwelling artificiale, al contrario, spingerebbe le acque ricche di CO₂ verso il basso per immagazzinarle nelle profondità oceaniche. Entrambi i metodi sono ancora in fase sperimentale e sollevano preoccupazioni riguardo ai potenziali impatti ambientali e ai costi energetici.

Miglioramento dell’erosione delle rocce

La mineralizzazione, o miglioramento dell’erosione delle rocce, implica l’aggiunta di minerali alcalini all’oceano per aumentare la capacità di assorbire CO₂. Questo processo imita l’erosione naturale delle rocce e può immobilizzare il carbonio per migliaia di anni. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo agli effetti sulla vita marina e sui costi associati all’estrazione e al trasporto dei minerali.

Miglioramento elettrochimico dell’alcalinità

Questo metodo prevede l’uso dell’elettricità per aumentare il pH dell’acqua di mare, facilitando l’assorbimento di CO₂. Sebbene promettente, l’elevato consumo energetico e i potenziali effetti sulla vita marina sono problemi significativi. I test su piccola scala sono iniziati, ma c’è ancora molto da scoprire.

Cattura diretta del carbonio dall’oceano

La cattura diretta del carbonio dall’oceano prevede l’uso di membrane per rimuovere il CO₂ dall’acqua. Questo metodo potrebbe essere alimentato da energie rinnovabili, ma è costoso e solleva preoccupazioni riguardo all’impatto sulla vita marina e al costo elevato delle membrane.

Sfide e preoccupazioni ambientali

Le strategie di rimozione del carbonio oceanico offrono opportunità significative ma sollevano anche preoccupazioni ambientali. Cambiare la chimica e la biologia dell’oceano potrebbe avere impatti imprevisti sugli ecosistemi marini. Per esempio, la fertilizzazione con ferro potrebbe causare fioriture di alghe tossiche, e l’upwelling artificiale potrebbe alterare i modelli oceanici e la vita marina.

Il costo e la scala sono altrettanto preoccupanti. La rimozione del carbonio a livello oceanico richiede investimenti significativi e risorse energetiche. Inoltre, i progetti devono affrontare la sfida di ottenere l’accettazione sociale e il consenso delle comunità locali, che sono essenziali per il successo a lungo termine.

