Incendi in Brasile, distrutta un’area di 110mila chilometri

Solo nel mese di agosto in Brasile a causa degli incendi sono andati in fumo 110mila km quadrati in tutti i biomi, secondo i dati dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe): si tratta del terzo peggior risultato del mese da quando sono iniziate le misurazioni, nel 2003. Fino ad allora, solo agosto 2007 e 2010 avevano registrato incendi peggiori di quest’anno.

L’area andata in fumo è più grande di nove Stati del Paese messi insieme e supera la somma dei territori di Distretto Federale (5.760 km quadrati), Sergipe (21.925), Alagoas (27.848) e Rio de Janeiro (43.750). Quest’anno la superficie totale distrutta dagli incendi nella nazione raggiunge l’impressionante dimensione di 224 mila km quadrati.

Cause degli incendi in Brasile

Come approfondito in un nostro precedente articolo le cause degli eccezionali incendi che interessano il Brasile sono da ricondursi ad un mix di fattori come l’aumento delle temperature e la scarsità delle precipitazioni favorite dal macro fenomeno climatico El Niño.

