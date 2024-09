Incendi, il Portogallo mette sotto controllo degli ultimi roghi boschivi

MeteoWeb

Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, il Portogallo punta a domare gli incendi boschivi che hanno causato la morte di cinque persone e devastato decine di migliaia di ettari di vegetazione nel nord e nel centro del paese. Dopo un periodo di caldo estremo e venti intensi, le temperature sono scese e le previsioni meteo annunciano pioggia anche per venerdì. Nella tarda mattinata di oggi, le autorità di protezione civile hanno concentrato i loro sforzi su sei grandi incendi, schierando circa 1.200 vigili del fuoco nei distretti di Aveiro (nord) e Viseu (nord).

I roghi devastanti in Portogallo

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i pompieri sono riusciti a contenere i roghi che hanno devastato la regione di Aveiro, interessando i comuni di Agueda, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis e Sever do Vouga, e coprendo un perimetro di circa cento chilometri. Secondo una stima dell’osservatorio europeo Copernicus, sono stati distrutti almeno 15.000 ettari di vegetazione in quest’area. I dati del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis) indicano che la superficie totale colpita dagli incendi degli ultimi giorni potrebbe superare i 100.000 ettari, dieci volte quella bruciata dall’inizio dell’estate.

Il bilancio delle vittime è salito a cinque, di cui quattro vigili del fuoco, e 77 feriti, tra cui 12 in condizioni gravi. Decine di abitazioni sono state distrutte o danneggiate. Gli eventi tragici recenti hanno rievocato la memoria degli incendi mortali del 2017, che causarono 119 vittime. Da allora, il Portogallo ha decuplicato gli investimenti nella prevenzione e raddoppiato il budget per la lotta contro gli incendi boschivi, riducendo mediamente la superficie bruciata di due terzi ogni anno. Fino alla scorsa settimana, l’estate sembrava confermare la tendenza alla riduzione degli incendi. Tuttavia, per quanto riguarda la gestione forestale, con ampie aree lasciate incolte e ricoperte di eucalipto, una specie che favorisce la propagazione degli incendi, oggi “la situazione è peggiore rispetto al 2017”, ha dichiarato all’AFP l’ingegnere forestale Paulo Pimenta de Castro.

Le foreste di eucalipto

Secondo l’esperto, il Portogallo possiede circa 900.000 ettari di foreste di eucalipto, utilizzate per la produzione di pasta di carta, ma due terzi di esse sono “abbandonate o mal mantenute”. Gli incendi di questa settimana, aggiunge, “hanno colpito soprattutto aree in cui l’eucalipto è la specie arborea predominante”. Nel suo ultimo rapporto annuale, l’organismo governativo incaricato – dopo l’anno nero del 2017 – di coordinare gli sforzi per prevenire e combattere gli incendi aveva già segnalato un allentamento della “determinazione politica” a favore delle riforme necessarie. “Non si può ancora dire che il Paese sia al sicuro da gravi incendi rurali”, aveva avvertito l’Agenzia per la gestione integrata degli incendi boschivi (Agif).

Il primo ministro Luis Montenegro, alla guida di un governo di destra moderata dal marzo scorso, ha annunciato la creazione di una “squadra specializzata” per indagare sulle cause “criminali” degli incendi. La gendarmeria ha dichiarato di aver arrestato sette presunti piromani tra sabato e martedì. Altri, come il presidente della Lega dei pompieri Antonio Nunes, hanno criticato la leadership dell’Autorità nazionale di protezione civile. “Domenica, quando è stato decretato lo stato di allerta, pensiamo che le regioni in cui sapevamo che il minimo incendio avrebbe potuto essere catastrofico avrebbero dovuto essere rafforzate di più”, ha dichiarato ai media locali.

