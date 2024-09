Incendi in Libano: i satelliti Nasa registrano posizioni critiche

MeteoWeb

I satelliti della Nasa hanno rilevato le posizioni degli incendi che si sono sviluppati in Libano, in seguito a una serie di attacchi condotti dall’aeronautica militare israeliana in tutto il Paese. Secondo quanto riportato da Haaretz, “lo suggerisce l’intensità dei roghi“, che potrebbe indicare l’esplosione di grandi scorte di munizioni. Le immagini satellitari mostrano anche incendi nel territorio israeliano, a nord-ovest del Lago di Tiberiade.

