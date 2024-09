Emergenza incendi in Perù: almeno 14 morti e 100 feriti | FOTO

MeteoWeb

Il Perù è alle prese da settimane con una violenta ondata di incendi che hanno provocato almeno 14 morti e oltre 100 feriti. Siccità e alte temperature favoriscono l’avanzata delle linee di fuoco. Interessati 22 dei 24 dipartimenti del Paese: almeno 5mila ettari di vegetazione sono stati distrutti in totale dai roghi. Lo riferiscono le autorità di Lima evidenziando che la situazione più critica si regista in Amazzonia, dove non piove da tre mesi.

Per la foresta pluviale, la Protezione Civile (Ideci) parla di “catastrofe” a causa della distruzione dell’habitat di decine di specie animali. Piegate anche le regioni di Cuzco, Cajamarca, Huancavelica e Huánuco dove molte città fanno già i conti con la mancanza di forniture idriche.

