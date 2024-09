Incendi Portogallo, 36 roghi attivi: diversi morti e feriti | FOTO

MeteoWeb

Oggi pomeriggio l’Autorità nazionale per l’emergenza e la Protezione Civile ha confermato 36 incendi in atto in tutto il Portogallo, cinque dei quali concentrati nel distretto di Aveiro. Uno di questi, il più esteso, è divampato a Oliveira de Azeméis.

Le autorità portoghesi hanno confermato che almeno due persone sono morte a causa dei roghi in corso a sud di Porto. Una persona è rimasta uccisa a Sever do Vouga e un’altra è morta per un infarto nell’incendio dell’Albergaria-a-Velha, secondo fonti dell’Autorità nazionale per le emergenze e la Protezione Civile citate dalla stampa portoghese. Entrambi gli incidenti corrispondono al distretto di Aveiro, situato a circa 50 chilometri a sud della città portuale di Porto.

Secondo la Protezione Civile, altre tre persone sono state ricoverate all’ospedale di Aveiro e una quarta all’ospedale universitario di Coimbra. Due dei feriti presentano ustioni e quello trasferito a Coimbra è in gravi condizioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.