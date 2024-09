Incendi, Portogallo assediato dalle fiamme: almeno 7 morti

MeteoWeb

Circa 5mila vigili del fuoco stanno lottando per spegnere oltre 100 incendi che devastano i boschi del Nord del Portogallo, e che hanno causato la morte di almeno 7 persone e l’evacuazione di numerosi residenti. Case distrutte e terreni carbonizzati in particolare nella zona di Castro de Aire. Le vittime includono una persona deceduta per ustioni e un’altra per arresto cardiaco. Una delle aree più colpite è il distretto di Aveiro, dove un pompiere è morto durante il servizio a causa di un “malore improvviso“, come spiegato dal premier Luís Montenegro, che ha espresso le sue condoglianze.

Altri 3 vigili del fuoco sono morti oggi quando il loro veicolo è stato colpito da un incendio boschivo, portando a sette il bilancio complessivo, hanno annunciato i servizi di emergenza. “Ci rammarichiamo per la morte di tre vigili del fuoco”, due donne e un uomo, che sono rimasti intrappolati dalle fiamme mentre lottavano contro un incendio nei pressi di Nelas, nella regione di Viseu (nord), ha dichiarato il comandante della protezione civile nazionale, André Fernandes, in conferenza stampa.

Le operazioni di spegnimento sono supportate da aerei portoghesi e altri otto mezzi aerei provenienti da Spagna, Francia, Italia e Grecia, inviati nell’ambito della solidarietà dell’Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha ringraziato i Paesi che hanno risposto prontamente per aiutare il Portogallo. Le autorità portoghesi hanno prolungato l’allerta incendi fino a giovedì, poiché non sono previste piogge nelle zone colpite.

