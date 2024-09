Incendi Portogallo, conclusa la missione dei due Canadair italiani | VIDEO

MeteoWeb

Terminata con 21 ore e 30 minuti di volo e 29 lanci d’acqua sui vari fronti di fuoco la missione antincendio dei due Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impegnati da martedì scorso in Portogallo per fronteggiare l’emergenza incendi boschivi. La missione era stata attivata dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile come risorse “rescEU-IT”. Il “CAN27” e il “CAN31”, questi i nomi in codice dei due velivoli italiani intervenuti in territorio lusitano, durante il periodo di missione hanno operato in contrasto agli incendi boschivi nella zona di Soutelo.

