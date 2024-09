Vasto incendio a Creta: evacuati gli alberghi a Platanias | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio, divampato in un terreno erboso, è in corso nei pressi di diversi alberghi nell’isola di Creta, nella zona di Platanias, vicino La Canea. L’incendio ha raggiunto rapidamente grandi proporzioni a causa dei forti venti che soffiano sulla zona. Messaggi inviati sul cellulare dalle autorità hanno esortato le persone a evacuare la zona e a spostarsi nella località di Gerani. Secondo quanto riporta l’emittente Ert, le fiamme stanno bruciando vicino ai serbatoi di gas di un hotel, già evacuato, e molti turisti stanno lasciando la zona dei loro alberghi con le valigie in mano.

Attualmente 70 Vigili del Fuoco sono impegnati a domare le fiamme con l’aiuto di 30 veicoli e di due elicotteri.

