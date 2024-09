Incendio a Milano: fiamme in appartamento di palazzo di 21 piani, 3 intossicati

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato questa mattina in un edificio di 21 piani situato alla periferia di Milano, in via Trasimeno. A causa del fumo, due donne e una bambina di 3 mesi hanno riportato lievi intossicazioni. Secondo quanto riferito da AREU, la madre, una donna di 30 anni, e la piccola sono state trasportate in codice verde all’ospedale San Raffaele. Anche un’altra donna, di 40 anni, è stata condotta in codice verde all’ospedale Niguarda. In via precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

