Influenza: coperture vaccinali in calo nel 2023-2024

Lo scorso anno le coperture vaccinali contro l’influenza sono diminuite al 18,9%, rispetto al 20,2% della stagione precedente, secondo i dati del Ministero della Salute. La copertura negli anziani ha registrato un calo di 3,4 punti percentuali, raggiungendo il 53,3%, contro il 56,7% del 2022-23, lontano dall’obiettivo del 75% fissato. Negli ultimi anni si osserva un trend in calo, dopo il picco del 65,3% registrato durante la stagione pandemica 2020-21. Le regioni con i tassi di vaccinazione più alti sono Liguria, Toscana, Umbria e Puglia, mentre quelle con le coperture più basse includono la provincia di Bolzano, la Sardegna e la Campania.

La campagna vaccinale 2024-2025 inizierà a ottobre in alcune regioni come Lazio, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre Piemonte partirà più tardi. A maggio è stata pubblicata una circolare che ribadisce l’importanza della vaccinazione come forma più efficace di prevenzione contro l’influenza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Piano nazionale di prevenzione vaccinale stabiliscono come obiettivo minimo una copertura del 75% e come ottimale il 95% tra gli ultrasessantacinquenni.

