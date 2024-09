Inizia il nuovo anno scolastico in Alto Adige: calo delle iscrizioni e nessuna classe speciale

MeteoWeb

Domani, in Alto Adige, la campanella suonerà per dare inizio al nuovo anno scolastico. Gli studenti delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni educative di tutti i livelli torneranno sui banchi, ma con una novità significativa: non saranno istituite “classi speciali” come inizialmente previsto.

L’inizio dell’anno scolastico in Alto Adige

L’idea di creare classi espressamente dedicate ai bambini “non tedeschi” presso la scuola elementare Goethe di Bolzano è stata accantonata dalla Provincia autonoma, in risposta alle preoccupazioni e alle critiche ricevute. Questo segna un importante cambiamento rispetto ai piani iniziali e sottolinea un impegno verso un’inclusione più integrata e uniforme.

Quest’anno, le iscrizioni totali nelle scuole dell’Alto Adige sono in calo. Sono previsti 89.209 studenti tra bambini e ragazzi, un numero che riflette la tendenza al ribasso del fenomeno demografico nella regione. L’anno scorso, il totale degli iscritti era di 90.958, mentre nel 2022/23 si erano registrati 90.366 iscritti e nell’anno scolastico 2021/22 il numero era di 90.454.

Per quanto riguarda le iscrizioni alle scuole con insegnamento in lingua tedesca per l’anno scolastico 2024/2025, i dati sono così suddivisi: 11.302 bambini frequenteranno le scuole dell’infanzia, 20.478 si iscriveranno alle scuole elementari e 11.472 andranno alle scuole medie. Gli studenti delle scuole superiori in lingua tedesca saranno 12.346, mentre 8.428 di loro frequenteranno istituti professionali o tecnici.

Questo scenario riflette il continuo cambiamento del panorama scolastico e demografico dell’Alto Adige, e segna l’inizio di un anno scolastico che, pur con sfide legate al calo delle iscrizioni, prosegue con un rinnovato focus sull’inclusione e l’integrazione delle diverse comunità linguistiche della regione.

