Piogge intense in Nepal: decine di morti e dispersi nelle inondazioni

MeteoWeb

Dalla sera di venerdì 28 settembre, piogge intense e persistenti hanno colpito duramente il Nepal e si prevede che continueranno per tutto il weekend. Le inondazioni che ne sono scaturite hanno provocato la morte di almeno 39 persone nella capitale Katmandu, mentre altre 12 sono disperse, ha riferito la Polizia. Diciassette persone sono rimaste ferite mentre 1.053 sono state salvate.

La Polizia ha riferito che 226 case sono state sommerse a Kathmandu e una squadra di soccorso di circa 3.000 addetti alla sicurezza è stata dispiegata dalla Polizia nepalese nelle aree colpite.

Il governo aveva emesso allerte per inondazioni in tutta la nazione himalayana, avvisando dell’arrivo di forti piogge. Ci sono state segnalazioni di frane e inondazioni in altre parti del Paese. Agli autobus è stato vietato di viaggiare di notte sulle autostrade e alle auto è stato sconsigliato di circolare. Le forze di sicurezza sono state poste in stato di massima allerta.

La stagione dei monsoni che porta forti piogge è iniziata a giugno e generalmente termina a metà settembre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.