Inondazioni nel Nord del Camerun, almeno 200mila sfollati

In Camerun, nel dipartimento di Mayo Danay, piogge senza precedenti hanno causato 200mila sfollati e distrutto 8mila case, colpendo duramente la città di Yagoua. Si contano 10 morti, oltre 1.000 capi di bestiame persi e molte scuole allagate. Decine di migliaia di persone vivono in tende, con carenza di cibo e beni essenziali. Il crollo di un ponte ha isolato ulteriormente la zona, rendendo la canoa l’unico mezzo di trasporto. Le autorità hanno stanziato 350 milioni di franchi Cfa in aiuti, ma la cifra sembra insufficiente. Piogge intense stanno devastando l’Africa occidentale da settimane.

