Inondazioni storiche nel cuore d’Europa, ecco cosa ha causato il disastro

Le piogge eccezionalmente intense che hanno colpito l’Europa centrale hanno provocato inondazioni mortali, con 4 nuovi decessi segnalati ieri in Polonia, 3 in Repubblica Ceca e uno in Romania. Le inondazioni hanno sommerso parti di Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania, a causa di un sistema di bassa pressione che ha attraversati la regione scatenando piogge record per giorni. Finora sono state segnalate in totale 16 vittime: 7 in Romania, 5 in Polonia, 3 in Repubblica Ceca e una in Austria.

Disastrose inondazioni nel cuore d’Europa, la causa

“Un disastro causato da inondazioni si sta verificando in questo momento nell’Europa centrale. Perché è così grave?“: a fare il punto e ricostruire i fattori che hanno portato all’evento eccezionale è il meteorologo scozzese Scott Duncan. “Cominciamo con il contesto. È stata un’estate eccezionale per il Mar Mediterraneo. Sono stati infranti record di calore“.

“Temperature superficiali del mare più calde permettono una maggiore evaporazione dell’umidità, come carburante per una tempesta. Più l’acqua è calda, maggiore è l’evaporazione. Abbiamo poi avuto un’ondata di freddo storica (per questo periodo a inizio settembre) che è scesa dal Circolo Polare Artico attraversando l’Europa,” prosegue l’esperto.

“Ora abbiamo una combinazione senza precedenti di caldo e freddo“. “Questa discesa di freddo faceva parte di una rottura ciclonica, che ha sostanzialmente isolato una bassa pressione dal flusso atmosferico principale. Questo significa che una bassa pressione (tempesta) può rimanere intrappolata e stazionare nello stesso luogo per giorni,” spiega il meteorologo.

“Gli elementi di base del clima europeo supportano una combinazione estrema di variabili che possono rimanere bloccate per giorni. Perché l’Europa centrale? Non dovremmo mai dimenticare la vicinanza delle alte pressioni. Attori davvero cruciali che tengono questo evento meteorologico sull’Europa centrale. Perché questo gradiente di pressione è importante? Gli eventi di pioggia (o neve) possono ottenere un ulteriore impulso quando ci sono montagne coinvolte. Questo è noto come “sollevamento orografico”. Le precipitazioni si sono accumulate lungo il forte confine termico, mantenuto in posizione da aree importanti di alta pressione e potenziato dall’orografia,” spiega il meteorologo.

Questo disastro era stato previsto? “Sì. Molti modelli meteorologici lo avevano segnalato con diversi giorni di anticipo. I modelli hanno rilevato un evento di inondazione storica (praticamente lo scenario peggiore) prima ancora che la pioggia iniziasse a cadere“.

“La conclusione è che parti dell’Europa centrale non hanno mai registrato un evento meteorologico come questo. Non solo a settembre, ma in qualsiasi mese,” sottolinea Duncan.

