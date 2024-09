L’intelligenza artificiale sconfigge le teorie del complotto

MeteoWeb

Recenti ricerche hanno dimostrato che i modelli linguistici di grandi dimensioni possono ridurre significativamente le credenze nelle teorie cospirative, con effetti duraturi che si estendono per almeno due mesi. Questo studio, condotto da David Rand della MIT Sloan School of Management e Thomas Costello, professore di psicologia all’American University, mentre era in post-dottorato al MIT Sloan, offre nuove prospettive sui meccanismi psicologici alla base delle teorie del complotto e suggerisce potenziali strumenti per contrastare la loro diffusione. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science.

L’IA e le teorie del complotto

Le teorie del complotto, che sostengono che determinati eventi siano il risultato di complotti segreti orchestrati da potenti gruppi, affascinano e preoccupano da tempo. La loro persistenza nonostante le evidenze contrarie suggerisce che soddisfano bisogni psicologici profondi, rendendo queste credenze resistenti ai fatti e alla logica. Tradizionalmente, si pensava che fosse quasi impossibile distogliere qualcuno da tali convinzioni una volta che ci fosse entrato, ma Rand, Costello e il loro coautore Gordon Pennycook della Cornell University, hanno messo in dubbio questa visione.

“Ci siamo chiesti se fosse possibile che le persone non fossero state esposte a prove convincenti che confutassero le loro teorie,” ha spiegato Rand. “Le teorie del complotto sono molto varie: le specifiche della teoria e gli argomenti usati per sostenerla variano da credente a credente, quindi, se state cercando di confutare la cospirazione ma non avete sentito queste particolari argomentazioni, non sarete preparati a confutarle,” ha aggiunto Rand.

Per smontare efficacemente le teorie del complotto, sono necessarie due cose: argomentazioni personalizzate e un ampio accesso alle informazioni, entrambi ora facilmente disponibili grazie all’intelligenza artificiale generativa. Per testare questa ipotesi, Costello, Pennycook e Rand hanno utilizzato GPT-4 Turbo, il modello linguistico avanzato di OpenAI, per coinvolgere oltre 2.000 sostenitori di teorie del complotto in dialoghi personalizzati e basati su prove.

Le convinzioni

Lo studio ha impiegato una metodologia innovativa che ha permesso di affrontare a fondo le convinzioni individuali dei partecipanti. Ai soggetti è stato chiesto di descrivere una teoria cospirativa in cui credevano e di fornire le prove a sostegno della loro convinzione. GPT-4 Turbo ha poi generato un riassunto personalizzato delle loro convinzioni e avviato un dialogo mirato a persuadere gli utenti che le loro convinzioni erano infondate. Queste conversazioni, della durata media di 8,4 minuti, hanno permesso all’IA di confutare direttamente le prove specifiche a sostegno delle credenze cospiratorie, un approccio che sarebbe stato impossibile testare su vasta scala prima dello sviluppo della tecnologia.

I risultati sono stati notevoli: le conversazioni con l’IA hanno ridotto mediamente del 20% la convinzione dei partecipanti nelle teorie del complotto, e circa un partecipante su quattro ha rinnegato completamente le proprie convinzioni dopo il dialogo. Questo effetto si è mantenuto stabile anche due mesi dopo la conversazione. L’efficacia dell’intervento non si è limitata a specifiche teorie del complotto, ma ha avuto successo anche nel contestare credenze relative a questioni di rilevanza politica e sociale, come il COVID-19 e i presunti brogli nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020.

Sebbene l’intervento sia stato meno efficace tra i partecipanti per cui la teoria del complotto era centrale nella loro visione del mondo, ha comunque mostrato un impatto significativo, con poche variazioni tra i gruppi demografici. Inoltre, i partecipanti hanno mostrato cambiamenti anche nelle loro intenzioni comportamentali, rivelando una maggiore predisposizione a evitare contenuti cospiratori online e a impegnarsi in conversazioni che mettono in discussione tali credenze.

Utilizzare l’IA in modo responsabile

Costello, Pennycook e Rand sottolineano l’importanza di utilizzare l’IA in modo responsabile, poiché la tecnologia potrebbe essere usata sia per promuovere che per contrastare le teorie cospirative. Tuttavia, il potenziale positivo dell’IA nel ridurre la credenza nelle cospirazioni è notevole. Gli strumenti di IA potrebbero essere integrati nei motori di ricerca per offrire informazioni accurate agli utenti in cerca di contenuti legati a teorie del complotto.

“Questa ricerca indica che le prove contano molto più di quanto pensassimo, a patto che siano effettivamente collegate alle credenze delle persone,” ha dichiarato Pennycook. “Questo ha implicazioni che vanno ben oltre le teorie cospirative: qualsiasi credenza basata su prove insufficienti potrebbe, in teoria, essere minata con questo approccio,” ha aggiunto Pennycook. Costello ha osservato che la metodologia dello studio potrebbe rivoluzionare la ricerca nelle scienze sociali, con l’IA che permette di combinare scala e precisione, superando le limitazioni dei metodi precedenti.

“Prima di avere accesso all’intelligenza artificiale, la ricerca sulle cospirazioni era in gran parte basata sull’osservazione e sulle correlazioni, il che portava a teorie che soddisfacevano bisogni psicologici,” ha concluso Costello. “La nostra spiegazione è più banale: molto spesso le persone non avevano le informazioni giuste.”

