L’influenza aviaria H5N1 invade l’Antartide: la nuova minaccia per la fauna selvatica

MeteoWeb

L’Antartide, il continente più meridionale del nostro pianeta, è noto per il suo isolamento estremo e per i suoi ecosistemi unici. Questo ambiente rigido e remoto ha storicamente fornito una sorta di barriera naturale contro la diffusione di molte malattie infettive che colpiscono la fauna selvatica in altre regioni del mondo. La fauna dell’Antartide è ben adattata alle condizioni estreme, con specie che hanno sviluppato strategie di sopravvivenza uniche per affrontare il freddo estremo e le sfide ambientali. Tuttavia, la recente scoperta del virus dell’influenza aviaria H5N1 in questa regione solleva preoccupazioni significative e indica una rottura del suo storico isolamento.

La scoperta del Virus H5N1

L’articolo pubblicato su Nature Communications segna una svolta importante nella comprensione della diffusione del virus H5N1. La ricerca condotta da Ashley Banyard e dai suoi collaboratori ha rappresentato un’imponente operazione di campionamento e sorveglianza che ha interessato le regioni antartiche e sub-antartiche della Georgia del Sud e delle Isole Falkland durante l’estate 2022-23.

Il team di ricerca ha implementato un protocollo dettagliato di campionamento che includeva la raccolta di campioni biologici da una varietà di specie animali, tra cui uccelli e mammiferi marini. Questo processo ha comportato:

Ispezione Diretta : Gli scienziati hanno esaminato gli animali in loco, prelevando campioni di sangue, feci e tessuti per analisi virologiche.

: Gli scienziati hanno esaminato gli animali in loco, prelevando campioni di sangue, feci e tessuti per analisi virologiche. Trappole e Reti : Sono state utilizzate trappole e reti per catturare e campionare uccelli e mammiferi marini senza causare loro danni.

: Sono state utilizzate trappole e reti per catturare e campionare uccelli e mammiferi marini senza causare loro danni. Analisi di Laboratorio: I campioni sono stati analizzati in laboratorio per identificare la presenza del virus H5N1 e determinare la sua prevalenza tra le diverse specie.

Le specie infettate

I risultati delle analisi hanno confermato la presenza del virus H5N1 in diverse specie aviarie e mammiferi marini:

Skua Marrone (Catharacta lonnbergi): Questo predatore marino, noto per il suo comportamento aggressivo e il ruolo ecologico di controllore delle popolazioni di altre specie, è stato trovato infetto. La presenza del virus negli skua marroni suggerisce che il virus potrebbe avere impatti diretti sulle popolazioni di prede di questi uccelli.

(Catharacta lonnbergi): Questo predatore marino, noto per il suo comportamento aggressivo e il ruolo ecologico di controllore delle popolazioni di altre specie, è stato trovato infetto. La presenza del virus negli skua marroni suggerisce che il virus potrebbe avere impatti diretti sulle popolazioni di prede di questi uccelli. Scopi della Georgia del Sud (Daption capense): Gli scopi, che sono spazzini e hanno un ruolo cruciale nella pulizia degli ecosistemi marini, hanno mostrato segni di infezione. Questo potrebbe indicare una diffusione del virus tra gli uccelli marini e un potenziale rischio per la biodiversità locale.

(Daption capense): Gli scopi, che sono spazzini e hanno un ruolo cruciale nella pulizia degli ecosistemi marini, hanno mostrato segni di infezione. Questo potrebbe indicare una diffusione del virus tra gli uccelli marini e un potenziale rischio per la biodiversità locale. Sterne Antartiche (Sterna vittata): Questi uccelli migratori, che nidificano nelle regioni antartiche, sono stati trovati infetti, suggerendo che il virus potrebbe essere trasportato lungo le rotte migratorie.

(Sterna vittata): Questi uccelli migratori, che nidificano nelle regioni antartiche, sono stati trovati infetti, suggerendo che il virus potrebbe essere trasportato lungo le rotte migratorie. Foche degli Elefanti Meridionali (Mirounga leonina): Tra i mammiferi marini, le foche degli elefanti meridionali sono state identificate come portatrici del virus. La loro infezione è particolarmente preoccupante poiché queste foche sono una specie chiave nel loro ecosistema.

I pinguini non si infettano

Un aspetto interessante della ricerca è che i Pinguini Reali (Aptenodytes patagonicus) e i Pinguini Rockhopper Meridionali (Eudyptes chrysocome) testati non sono risultati infetti dal virus al momento del test. Questo suggerisce che, sebbene il virus dell’aviaria H5N1 abbia mostrato una capacità di infettare diverse specie, non tutte le specie aviarie presenti nell’Antartide sono vulnerabili allo stesso modo.

Il Virus dell’Aviaria H5N1 in Antartide

La presenza del virus H5N1 in Antartide ha diverse implicazioni ecologiche significative.

Espansione della gamma geografica del Virus

La rilevazione del virus in una regione così remota come l’Antartide rappresenta un’espansione della sua gamma geografica. Questo cambiamento indica che il virus è in grado di attraversare barriere ecologiche che erano state precedentemente ritenute insormontabili. La sua diffusione in aree così lontane dalle sue origini potrebbe essere dovuta a fenomeni di migrazione a lungo raggio di uccelli infetti o a altri meccanismi di trasmissione.

Impatto sulla fauna

L’introduzione del virus dell’aviaria H5N1 potrebbe avere effetti devastanti sulle popolazioni di fauna selvatica dell’Antartide. L’influenza aviaria può causare alti tassi di mortalità tra gli uccelli infetti, e la sua presenza tra i mammiferi marini potrebbe alterare le dinamiche predatorie e preda negli ecosistemi marini. Le specie infette potrebbero mostrare segni di malattia e mortalità, con potenziali ripercussioni a lungo termine sulle loro popolazioni e sugli ecosistemi che abitano.

Conseguenze per la conservazione

L’Antartide è un’area di alta priorità per la conservazione, e la presenza di nuove malattie può complicare gli sforzi di protezione. Le specie endemiche e adattate alle condizioni estreme potrebbero non avere le risorse o le strategie per far fronte a malattie infettive nuove, mettendo ulteriormente a rischio la loro sopravvivenza. Questo richiede una risposta urgente e ben coordinata per proteggere questi ecosistemi fragili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.