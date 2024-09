La battaglia contro la sperimentazione sugli animali nel programma TV di Michela Vittoria Brambilla

MeteoWeb

Il micio Cirillo trovato in fin di vita alla periferia di Palermo, raccolto e curato dai volontari della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Una dolce cagnolona rimasta disabile dopo un incidente, che cerca riscatto e amore e una grande manifestazione, capitanata dall’on. Michela Vittoria Brambilla, di fronte ai cancelli della Aptuit di Verona contro l’importazione di 1.600 beagle sfruttati per la sperimentazione. Questi gli argomenti principali della nuova puntata di Dalla Parte degli Animali, in onda questa domenica alle 10.05 su Retequattro e in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Retequattro.

Grande spazio agli animali del Cras Stella del Nord della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente: fra loro conosceremo alcuni pulcini di germano, un capriolo maschio vittima di un incidente automobilistico che ha gli provocato un trauma cranico e uno stato osteoporoso: al Cras lo cureranno per sempre, e gli hanno anche costruito un laghetto che potrà condividere con i caprioli John, Brian ed Elliot. Tra le storie toccanti quella di Giulio, un cagnolone che ha salvato la vita di una donna, rimasta in mezzo al mare col materassino e le onde alte. O quella di Rex, mix di pastore del Caucaso, ce per anni ha vissuto in un box tra le proprie feci e che è stato infine salvato dalla LEIDAA di Novara che gli sta cercando casa.

Dina è una cagnolona disabile che ha perso l’uso delle zampe posteriori: non per questo ha rinunciato alla sua vitalità. Adora i bambini, giocare con le palline e cerca una casa dove possa vivere circondata d’amore. Sarete voi le persone adatte a donarglielo? E che dire di Cirillo, micio recuperato in contrada Carini a Palermo: i volontari lo hanno preso con loro, gli hanno scoperto un’ernia inguinale che strozzava la sua vescica. dopo quattro interventi e una serie di ricoveri terapie e trasfusioni è invalido, ma gioioso e pronto per una nuova vita. Importantissima la battaglia dell’on. Brambilla contro la sperimentazione animale: sabato scorso con una nutrita delegazione della LEIDAA era di fronte ai cancelli di Aptuit, azienda che dovrebbe ricevere 1.600 beagle destinati alla sperimentazione animale. “Nel 2016 – ha detto l’on. Brambilla – ho promosso la norma che ha chiuso per sempre Green Hill e vietato l’allevamento di cani, gatti e primati per la vivisezione del nostro paese; nelle prossime settimane il tar deve esprimersi su Aptuit: la vivisezione è in regola con le normative, ma non con le nostre coscienze. L’importazione di questi 1.600 beagle deve trovare il secco no dal Tar come lo esprime il cuore degli Italiani”.

Tra gli altri servizi il salvataggio di una tartaruga da parte del simpaticissimo Roberto Da Crema; Lara, la figlia pelosa di Marco Carta; tante adozioni speciali e le rubriche: “in cucina con Stella”, che ci preparerà una mousse vegana al cioccolato con i lamponi sopra, e Speedy, che ci racconterà di uno stranissimo animale, il Quokka.

Il video promo della puntata:

https://youtu.be/m0YFOk_0sZQ

