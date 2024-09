La Calabria a Terra Madre Salone del Gusto 2024: gli ecosistemi del gusto

MeteoWeb

Anche quest’anno la Calabria partecipa a Terra Madre Salone del Gusto, l’evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto, in scena a Torino dal 26 al 30 settembre 2024. La regione è presente a Parco Dora con uno stand realizzato da Regione Calabria e Assessorato all’Agricoltura con l’animazione di Slow Food Calabria e ARSAC.

A venti anni dalla prima edizione, l’evento organizzato da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte riunisce a Parco Dora più di tremila protagonisti: contadini e allevatori, delegati dei popoli indigeni, cuochi, e giovani attivisti provenienti da 120 Paesi, oltre 700 espositori del Mercato italiano e internazionale e circa 180 Presìdi Slow Food da tutto il mondo. Un viaggio di scoperta e conoscenza scandito dal claim We are nature, che pone l’accento sulla necessità di stabilire una nuova relazione con la natura, attraverso il cibo, l’elemento più potente che ci riconduce alla terra.

Le regioni italiane confermano nuovamente una grande partecipazione, ognuna con i propri espositori nel Mercato e con uno spazio dedicato a incontri, degustazioni e presentazioni di progetti e produttori del territorio.

Lo stand della Regione Calabria

A Terra Madre la Calabria propone percorsi enogastronomici che riflettono la qualità delle sue risorse e delle sue produzioni, ma anche le tradizioni e culture – arbëreshë, grecanica, occitana – che rendono unici i diversi territori della regione.

Tra gli appuntamenti da non perdere, le degustazioni dei prodotti degli espositori, come gli oli EVO novelli di Calabria, di alcuni Presìdi Slow Food, come il caciocavallo di Ciminà, l’arancia belladonna, il moscato al governo di Saracena e il fagiolo poverello bianco, interpretati dai cuochi dell’Alleanza Slow Food.

Sabato 28 settembre lo stand accompagna i visitatori con tanti laboratori: dalla colazione con pane tradizionale di Cerchiara, miele di agrumi della piana di Sibari, marmellata di arancia bionda tardiva di Trebisacce e Clementine, all’aperitivo delle 11 guidato da Eugenio Signoroni, curatore Nazionale della Guida Birre Slow Food, con le birre e i produttori artigianali calabresi in accoppiamento a formaggi erborinati di capra e caprini stagionati, fino alle 13 con il laboratorio didattico sull’enogastronomia della cultura grecanica, che permette di preparare i “maccarruni i casa” con farine da grani autoctoni.

Da non perdere domenica 29 settembre la presentazione e degustazione dei nuovi Presìdi Calabresi: “Pruna di Frati di Terranova” e “Piparelle” di Villa San Giovanni.

Tutti gli appuntamenti realizzati in questo spazio sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti. Per partecipare, è gradita la prenotazione iscrivendosi a questo link oppure presso lo stand.

Laboratori del Gusto

26 settembre ore 16 – Parchi e aree protette, tra natura e vino

Un appuntamento di degustazione di vini provenienti da tutta Italia e di rilevante valore naturalistico e ambientale tra cui il Moscato Passito al governo di Saracena 2013, Feudo di Sanseverino (Parco Nazionale del Pollino).

26 settembre ore 17 – L’ora della merenda, tra dolci e caffè

Un appuntamento dolcissimo per assaggiare il panettone dell’Alleanza a base di alcuni Presìdi Slow Food e dei dolci tipici della cucina calabrese a base di farina di castagne preparati da Delfino Maruca del ristorante Il Vecchio Castagno a Serrastretta (Cs). La merenda sarà accompagnata da una selezione di caffè della Slow Food Coffee Coalition.

Appuntamenti a Tavola

25 settembre ore 20:30 – Il volto verde della Calabria: Caterina Ceraudo, Ristorante Dattilo

Una cena curata dalla chef stellata Caterina Ceraudo (Strongoli KR) che nel 2019 ha ottenuto la stella verde per l’impegno sostenibile: un evento imperdibile per conoscere la cucina calabrese più vera e autentica. In abbinamento alcuni vini degli Amici della Slow Wine Coalition.

Il Mercato

I produttori che si impegnano a difendere le biodiversità, a proteggere il suolo, i mari e il benessere animale sono un esempio virtuoso per ristabilire un nuovo equilibrio con la natura. Sono oltre 700 gli espositori, provenienti dall’Italia e dall’estero, presenti nel Mercato di Terra Madre e portano con sé un enorme patrimonio culinario: formaggi, salumi, lievitati, legumi, frutta, verdura e tanto altro. Ovviamente non possono mancare i Presìdi Slow Food, il Mercato ne conta circa 180. Ecco i produttori dei Presìdi della Calabria:

Arancia Belladonna Di San Giuseppe (Associazione Produttori – Reggio Calabria, Rc)

Caciocavallo Di Ciminà (Associazione Produttori – Ciminà, Rc)

Fagiolo Poverello Bianco (Comunità Dei Produttori – Mormanno, Cs)

Moscato Al Governo Di Saracena (Azienda Agricola Diana – Saracena, Cs; Cantine Viola – Saracena, Cs)

Olivi Secolari (Azienda Agricola Diana – Saracena, Cs; Cantine Viola – Saracena, Cs; Azienda Agricola La Valle – San Mauro Marchesato Kr)

Pruna Di Frati Di Terranova (Associazione Produttori – Terranova Sappo Minulio, Rc)

Ma non finisce qui, il Mercato si arricchisce con oltre 40 produttori calabresi, scoprili nel catalogo degli espositori.

