La cometa C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas verso uno spettacolo unico: sta tornando verso la Terra!

Sono ore cruciali per la cometa C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas: ieri ha raggiunto il punto più vicino al sole. Adesso, si dirige verso la Terra. Michael Mattiazzo ha fotografato la cometa il 27 settembre mentre sorgeva sul lago Boga a Victoria, in Australia: il time-lapse, in alto a corredo dell’articolo, mostra l’andamento della visibilità dello straordinario oggetto celeste. La cometa sorge appena prima del sole. Mentre esce dalle nuvole basse e dalla foschia, il cielo circostante si illumina rapidamente. Per vedere la cometa con l’occhio umano è necessaria una fortunata combinazione di altitudine e oscurità calante.

“Utilizzando un binocolo 8x40mm, stimo che la sua magnitudine fosse +2,8 con 7 gradi di coda“, ha spiegato Mattiazzo. “Era visibile a occhio nudo, ma non ancora evidente. Ciò cambierà nel corso delle prossime due settimane, quando, il 12 ottobre, la cometa avrà un avvicinamento alla Terra di soli 70 milioni di km (0,43 UA)“, aggiunge.

La cometa Tsuchinshan-ATLAS potrebbe diventare davvero molto luminosa. Il 9 ottobre passerà tra la Terra e il Sole. La luce solare sarà diffusa in avanti dalla polvere della cometa, amplificando la luminosità della cometa a magnitudini negative. Se le previsioni più ottimistiche (m < -5,0) si avverassero, potrebbe essere visibile anche in pieno giorno come la cometa McNaught nel 2007.

Intanto grazie a Roberta Calabrese, abbiamo un’altra spettacolare fotografia della cometa C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas dalla Sicilia, scattata questa mattina dalla Spiaggia Raganzino – Pozzallo sulla costa di Santa Maria del Focallo (Ispica). Dalla Sicilia, neanche oggi si poteva vedere la cometa a occhio nudo. La ripresa è stata effettuata alle 05:48 con Nikon Z6 II – Tamron 150-600 G2 @500mm a 1.6sec F/7.1 iso 5000:

