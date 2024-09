Oltre le fiamme: esplorando la complessità degli incendi nella Notte Europea dei Ricercatori

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre, in occasione dei Caffè Letterari della UNIGHT, la “NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI”, all’interno del Teatro Romano dei Giardini Reali, si terrà il talk “Incendi: oltre al fuoco c’è di piu!”. Lorenza Fontana, docente in scienze politiche della Università di Torino, e coordinatrice del progetto FIREPOL, ideatrice del talk racconta: “Quando si pensa agli incendi, solitamente, scorrono davanti agli occhi immagini di boschi in fiamme, comunità devastate e sforzi immani per contenerne i danni. L’incendio come ‘disastro naturale’ è al centro dell’immaginario comune e dei racconti mediatici, soprattutto nella stagione estiva. Gli incendi, tuttavia, sono fenomeni socio-ambientali complessi e dalle molte sfaccettature. Attraverso una conversazione transdisciplinare, si andrà alla scoperta degli incendi attraverso prospettive diverse ed insolite: dalla semantica del fuoco in lingue e culture differenti, fino agli aspetti storici e paesaggistici, passando dai legami, infine, con la politica locale e transnazionale.”

In dialogo con Lorenza Fontana, si confronteranno Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice, Università di Firenze, Alastair Cole, regista e docente in pratica cinematografica alla Newcastle University, Davide Ascoli, docente in scienze agrarie, forestali e agroalimentari dell’Università di Torino. A moderare l’incontro Nicolas Lozito, giornalista de La Stampa.

L’incontro nasce nell’ambito del progetto di ricerca FIREPOL, un viaggio pionieristico per svelare l’intricato nesso tra politica e incendi boschivi nel Sud del mondo. Attraverso un approccio transdisciplinare, il progetto esplora l’influenza del potere, delle norme, del conflitto sociale e delle disuguaglianze economiche sulla distribuzione geografica, sul discorso pubblico e sull’impatto sociale degli incendi boschivi. L’obiettivo del progetto è promuovere una nuova comprensione degli incendi boschivi, trascendendo le narrazioni convenzionali e identificando percorsi alternativi che incoraggino una gestione sostenibile ed equa degli incendi nell’ambito dell’agenda globale sui cambiamenti climatici.

Durante la due giorni della U-Night sarà inoltre possibile visitare la mostra ‘Playing with Wildfire’ , oltre 30 scatti del fotografo Max Hirzel, che indagano, attraverso i volti dei protagonisti, alcune delle esperienze vissute, a causa dei grandi incendi, dalle comunità della regione della Chiquitania in Bolivia. L’area ospita una delle foreste secche più grandi e meglio conservate al mondo – un ecosistema altamente vulnerabile agli incendi, dove le comunità rurali, per la maggior parte indigene, sono state e continuano ad essere profondamente colpite dal l’intensificarsi di questo fenomeno. Queste immagini raccontano storie di sopravvivenza e resilienza – di persone e comunità che sopportano e superano circostanze difficili e precarie, intensificate da ricorrenti crisi socio-ecologiche.

