La Notte Europea dei Ricercatori al museo Explora di Roma

In programma venerdì 27 settembre al museo Explora di Roma, la Notte europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2024, l’evento promosso nell’ambito del progetto LEAF – heaL thE plAnet’s Future – di Frascati Scienza. Un evento con due turni a ingresso gratuito, alle 17:00 e alle 19:00, per Esperienze scientifiche sulla Natura, l’appuntamento che coinvolge ricercatori e ricercatrici in attività e laboratori proposti a bambine e bambini attraverso osservazioni, classificazioni, esperimenti e scoperte, sottolineando l’importanza della ricerca scientifica per la biodiversità. L’evento è anche un’opportunità per scoprire in anteprima Genius Loci, il nuovo spazio di Explora caratterizzato da proposte immersive che permettono di sperimentare le potenzialità del digitale e comprendere alcuni fenomeni naturali. Una stanza delle meraviglie della natura con postazioni che consentono di interagire con luci, forme e colori e che incoraggiano, attraverso il gioco, la tutela e il rispetto verso la natura. “L’appuntamento con la Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici è per noi un evento annuale molto prezioso.

Con questo appuntamento riusciamo a coinvolgere un gran numero di bambine, bambini e adulti in un evento a ingresso gratuito al museo con tante attività dedicate a Scienza e Ricerca” afferma Patrizia Tomasich, presidente di Explora, il Museo dei Bambini di Roma. Condotta dalla Ricercatrice, Francesca Ferroni, botanica, l’attività Il mio primo erbario. Pensata per bambine e bambini tra 3 e 5 anni, l’attività pratica porta alla realizzazione di un erbario per scoprire come classificare e riconoscere piante e fiori imparando ad esplorare e a rispettare la natura. Condotta dal Ricercatore Marco Massimi, botanico naturalista, l’attività Natura a tutto tondo. Pensata per bambine e bambini tra 6 e 8 anni, l’attività permette di scoprire come gli scienziati e le scienziate esplorano e comprendono il mondo naturale attraverso l’interazione con strumenti e materiali come pietre, ossa e conchiglie. Condotta dal Ricercatore Dario Nania, zoologo, l’attività Insetti: un megaminimondo.

Proposta a bambine e bambini tra 9 e 11 anni, l’attività permette di esplorare l’incredibile diversità degli insetti e imparare a identificarli attraverso la descrizione delle caratteristiche morfologiche. LEAF è finanziato dal programma HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01-01 della Commissione Europea, numero Grant Agreement n°101161615, nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie, che ha valutato la proposal sottomessa da Frascati Scienza insieme ai suoi partner con un punteggio eccellente.

