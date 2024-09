La Russia è riuscita a dirottare il 30-40% delle forniture di gas europee in altri Paesi

MeteoWeb

La Russia è riuscita a indirizzare il 30-40% delle forniture di gas dall’Europa verso altre destinazioni, ha dichiarato il vice primo ministro Alexander Novak in un’intervista alla televisione Rossiya-24 nell’ambito della Settimana dell’energia russa. “Non in tutto il volume, ma questi volumi sono già stati compensati in parte. Abbiamo aumentato le forniture a sud e raggiungeremo anche gli impegni contrattuali massimi con i partner cinesi nel 2025 per il gasdotto Power of Siberia. Abbiamo già reindirizzato circa il 30-40% verso altre destinazioni”, ha detto Novak come riporta l’agenzia Tass.

La Russia sostiene l’indagine internazionale con la sua partecipazione per quanto riguarda le esplosioni ai gasdotti Nord Stream, ha detto il funzionario in precedenza.

