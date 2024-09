La spettacolare vignetta di Osho su Elon Musk e Giorgia Meloni

MeteoWeb

C’è Elon Musk che dice “Te va d’annà a beve ‘na cosa su Marte?” nella vignetta di Federico Palmaroli, in arte #lepiubellefrasidiosho, a raccontare l’incontro tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il fondatore di Tesla e SpaceX Elon Musk a New York pochi giorni fa. Mentre la gossip bufala di una presunta love story tra i due corre sui social, al punto che persino la madre di Musk è dovuta intervenire per dare un alibi al figlio per il dopo cena, Palmaroli fa ridere tutti con la sua ironia.

“Fanno dei cocktail spaziali” commenta un suo follower su Facebook, e lui risponde “era da mette il simbolo del wi fi senza scrive niente“, regalando momenti esilaranti ai propri fans. Oppure, aggiunge poi Palmaroli, “lui diceva che andava via perchè doveva arivà in culo alla luna“.

“Ero lì con mia mamma. Non c’è nessuna relazione romantica con la premier Meloni“, ha commentato Musk rispetto a chi alludeva un dopo cena piccante tra i due. Più tardi, ecco l’intervento di Maye Musk, la madre del magnate: “Sono tornata in hotel con Elon“, ha scritto, stroncando le insinuazioni dei soliti leoni da tastiera. L’intervento della signora Musk è stato apprezzato dal figlio, che ha sfruttato l’assist per provare ad archiviare definitivamente la questione: “Vero“, ha chiosato Elon Musk rispondendo al post della madre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.