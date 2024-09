La vita sulla Terra potrebbe durare più a lungo del previsto: nuove ricerche sfidano il destino del pianeta

MeteoWeb

La Terra, un pianeta ricco di biodiversità e meraviglie naturali, potrebbe avere davanti a sé un futuro più lungo del previsto. La previsione comune tra gli scienziati era che, con l’aumento della luminosità del Sole, la complessa vita terrestre avrebbe subito un drastico declino nel corso del prossimo miliardo di anni. Tuttavia, nuove ricerche suggeriscono che il nostro pianeta potrebbe continuare a sostenere la vita per un periodo notevolmente più esteso.

Il ciclo del carbonato-silicato e l’aumento della luminosità del Sole

Per comprendere le previsioni precedenti sul destino della vita sulla Terra, è essenziale analizzare il ruolo che il Sole e i cicli biogeochimici svolgono nel mantenimento della vita. Il Sole, come la maggior parte delle stelle, segue un processo di evoluzione naturale. Attualmente, è a metà della sua vita di fusione e ha circa 5 miliardi di anni. Man mano che invecchia, la sua luminosità aumenta gradualmente, influenzando l’ambiente terrestre.

Nel corso dei prossimi miliardi di anni, l’aumento della luminosità solare avrebbe dovuto interrompere il ciclo carbonato-silicato, un meccanismo chiave che regola il livello di anidride carbonica (CO₂) nell’atmosfera e modera la temperatura del pianeta. Questo ciclo naturale funziona attraverso l’erosione delle rocce silicatiche, che assorbono CO₂ dall’atmosfera e lo trasformano in minerali carbonatici, successivamente seppelliti nei fondali oceanici. Quando la luminosità del Sole aumenta, si ipotizzava che le reazioni chimiche di questo ciclo sarebbero diventate più efficienti, rimuovendo sempre più CO₂ dall’atmosfera, fino a livelli così bassi da impedire la sopravvivenza delle piante.

Le piante, essendo dipendenti dal CO₂ per la fotosintesi, non sarebbero più state in grado di prosperare, portando alla fine della complessa vita terrestre. Questo scenario catastrofico ha a lungo fatto parte delle previsioni scientifiche per il futuro della biosfera terrestre. Tuttavia, recenti studi hanno messo in discussione questa narrativa, proponendo un quadro più ottimistico.

Una nuova prospettiva: la vita potrebbe durare più a lungo

La ricerca intitolata “Sostanziale estensione della vita della biosfera terrestre“, pubblicata sul Planetary Science Journal, getta nuova luce su queste previsioni. Guidati da R.J. Graham, un ricercatore post-dottorato dell’Università di Chicago, gli scienziati hanno scoperto che il ciclo carbonato-silicato potrebbe non essere così sensibile alla temperatura come si pensava.

Il loro studio suggerisce che il processo di erosione silicatica è più debole rispetto a quanto stimato in precedenza e che il ciclo è maggiormente influenzato dai livelli di CO₂ piuttosto che dalle temperature elevate. In altre parole, nonostante l’aumento della luminosità solare, il calo di CO₂ non sarà così drastico come previsto, permettendo alla vita vegetale di sopravvivere più a lungo.

Grazie a questo nuovo modello, si stima che le piante vascolari terrestri potrebbero prosperare per altri 1,6-1,86 miliardi di anni, quasi il doppio di quanto ipotizzato prima. Il fattore limitante non sarà più la mancanza di CO₂, ma piuttosto l’inizio di un processo climatico estremo chiamato “transizione della serra umida”.

La transizione della serra umida: il vero limite alla vita terrestre

Anche se la fame di CO₂ potrebbe non segnare la fine della biosfera terrestre, l’aumento della luminosità solare avrà comunque conseguenze devastanti sul lungo periodo. Quando il riscaldamento globale diventerà estremo, il pianeta entrerà nella fase della serra umida, un fenomeno in cui l’atmosfera terrestre si satura di vapore acqueo, un potente gas serra che alimenta un ciclo di riscaldamento incontrollabile.

In questa fase, le temperature globali aumenteranno così tanto che diventeranno incompatibili con la vita vegetale e animale. Inoltre, il vapore acqueo raggiungerà la parte alta dell’atmosfera, dove sarà scomposto dalla radiazione ultravioletta del Sole, liberando idrogeno che sfuggirà nello spazio. Questo processo porterà alla graduale perdita di acqua dal pianeta, rendendo la Terra un ambiente inospitale, simile a quello di Venere.

Secondo gli scienziati, la Terra non sperimenterà questa transizione per almeno altri 1,6 miliardi di anni. Tuttavia, una volta che questo processo sarà in corso, segnerà l’inizio della fine per qualsiasi forma di vita complessa sul pianeta.

Implicazioni per la ricerca sugli esopianeti

Le nuove scoperte non solo offrono una prospettiva diversa sul futuro della vita terrestre, ma hanno anche implicazioni significative per la nostra comprensione dell’abitabilità degli esopianeti. Una delle teorie più accreditate sull’evoluzione della vita è il cosiddetto modello dei “passaggi duri“, che suggerisce che ci sono stati eventi chiave nell’evoluzione della vita sulla Terra che sono stati particolarmente difficili da superare. Questi eventi includono la comparsa di organismi multicellulari e l’esplosione del Cambriano, quando si sono sviluppati i principali gruppi di animali.

Se la vita sulla Terra potrà continuare per quasi il doppio del tempo previsto, ciò potrebbe significare che alcuni di questi “passaggi duri” non sono stati così difficili come si pensava. In particolare, l’origine della vita potrebbe non essere stato uno degli eventi più complessi e improbabili, suggerendo che la vita potrebbe emergere più facilmente su altri pianeti che presentano condizioni simili a quelle della Terra.

Questa prospettiva solleva nuove domande sulla probabilità che esistano altre forme di vita intelligente nell’universo. Se la vita sulla Terra ha avuto relativamente poche difficoltà a evolversi, esopianeti situati nelle cosiddette “zone abitabili” intorno alle loro stelle potrebbero avere maggiori possibilità di ospitare forme di vita avanzate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.