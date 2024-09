Ladri gettano un cane dal 6° piano dopo aver tentato di rapirlo: taglia di 5000 euro

MeteoWeb

Volevano entrare in casa per rubare e portare via anche Ricky, il cane di razza, un cocker spaniel inglese rubato da un terrazzo a Monte Verde Vecchio, a Roma, ma il finale è stato tragico. Infatti, il cane è poi stato lanciato dal terrazzo al sesto piano dello stabile forse perché si è ribellato o perché era troppo pesante per essere trasportato. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel giardino condominiale dai proprietari. Lo rende noto l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA).

Tra le ipotesi anche quella di un rapimento mirato del cane per chiedere poi un riscatto. Ora si cercano i ladri assassini e l’AIDAA ha messo sul piatto una taglia di 5000 euro che sarà pagata a chi, con la propria denuncia formale alle autorità che stanno indagando sul caso, aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva gli autori di questo crimine.

