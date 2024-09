L’aeronautica del Perù in azione contro gli incendi: 85.250 litri d’acqua per spegnere le fiamme

MeteoWeb

L’aeronautica militare del Perù ha recentemente lanciato un’importante operazione per contrastare gli incendi boschivi che hanno devastato diverse regioni del paese. In risposta alla crisi, le forze aeree hanno impiegato un totale di 85.250 litri d’acqua, distribuiti attraverso 25 voli di aerei cisterna. Le operazioni hanno avuto come obiettivo principale le aree colpite nella regione di San Martin e nel nord del Perù.

Gli incendi in Perù

In una nota ufficiale, l’aeronautica ha sottolineato che, nonostante il successo delle operazioni, il monitoraggio dei focolai di incendio continua. Altri aerei sono stati dispiegati per combattere le fiamme in aree come Jaén e Chachapoyas in Amazzonia e a Cutervo, dove le operazioni di spegnimento inizieranno non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Parallelamente, nel distretto amazzonico di Lamud, Islayunca e Huayopata, l’esercito è impegnato nelle operazioni di evacuazione e nella messa in sicurezza delle aree devastate dagli incendi. L’azione coordinata delle forze militari e aeree rappresenta un importante sforzo per affrontare e mitigare gli effetti di questa grave emergenza ambientale.

